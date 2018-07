«Que nadie te diga que no puedes hacerlo, los límites los pones tú» Iosu con la prótesis con la que ha aprendido a andar desde enero. LEGAZPI. Sábado, 14 julio 2018, 00:10

Quienes conocen a Iosu Egaña saben que el 31 de diciembre saldrá «a darlo todo» en la primera San Silvestre de Legazpi. El joven relata cómo cambió su vida tras la pérdida del pie izquierdo y traslada un mensaje lleno de fuerza: «Lo importante de caerse es levantarse».

-¿Cuánto tiempo lleva caminando con prótesis?

-Hace poco más de un año que sufrió el accidente, fue exactamente el 12 de junio, en la empresa de realización de tubos oñatiarra en la que trabajaba. Me cayó una bobina de 5 toneladas al pie, cortándomelo por debajo de la rodilla. Al llegar al hospital me dijeron que no podía trasplantarse y que tenían que cortar por encima de la rodilla. Estuve tres meses ingresado y me tuvieron que operar tres veces, una nada más llegar, otra debido a una infección y la última porque la herida no se cerraba. El tema quirúrgico fue largo. Después, tuve que esperar a que se cerrara todo bien. Llevo con la prótesis desde enero.

-¿Cómo se encuentra?

-Que te pase algo así te cambia indudablemente la vida, te hace ver las cosas de otra manera. En estos momentos me veo con fuerza, siempre he sido un tío alegre, con ganas de pelear y ahora más.

-De hecho, ha superado las expectativas de los médicos sobre el tiempo que tardaría en caminar.

-En el tema quirúrgico no podía mandar, me tenía que adaptar a lo que me hicieran, pero tenía claro que iba a avanzar todo lo posible en aquello que estaba en mi mano. Ha supuesto aprender a andar otra vez. Lo habitual es empezar con el apoyo de dos barras paralelas para ir cogiendo equilibrio. Probé y quería más. Cogí las muletas y todo ha sido un rodaje. Te caes, te levantas, te caes, te levantas... y no tienes que tener miedo. Me he caído tres mil veces y me he levantado, porque lo importante de caerte es levantarte, no quedarte en el suelo llorando, que no vas a ningún lado.

-¿Cómo surgió su participación en la San Silvestre?

-Conozco a Gaizka desde hace tiempo y surgió de forma natural en una conversación que tuvimos sobre la carrera. He hecho deporte durante toda mi vida, ciclismo, atletismo, carreras de montaña.... también participé en el equipo de gizon proba.

-¿Ha corrido alguna vez desde que tiene la prótesis?

-No, mi prótesis no sirve para correr, necesitaría otra más sofisticada, con una capacidad de movimiento más rápida y mucho más cara. En estos momentos no dispongo de ella y no creo que sea posible para el 31 de diciembre. Haré la carrera andando, con dos apoyos y a la mayor velocidad que pueda.

-¿Qué diría a aquellas personas que se encuentran en su misma situación?

-Que no hay que mirar para atrás. No hay límites, te los pones tú. Que nadie les diga que no pueden hacerlo. Vivimos en una sociedad en la que no se ven las limitaciones hasta que te encuentras en una situación así. Y no puedo echar la culpa a nadie, porque yo mismo no veía esas limitaciones antes. Una cosa tan sencilla como subir escaleras se convierte en una barrera a superar, ya que como la pierna no me da para subirlas alternativamente, debo hacerlo de una en una. Para mí, la carrera será una forma de reivindicación, tanto Gaizka como yo, animamos a participar en ella y visibilizar su situación a aquellas personas que tienen alguna limitación y no pueden hacer deporte porque solamente encuentran trabas. La sociedad no está preparada para gente como yo y como ellas. Alguien a quien le falta un pie por encima de la rodilla no siempre tiene medios para comprarse una prótesis que le permita seguir evolucionando. Cuesta mucho dinero y no existen facilidades para ello. Creo que es fundamental que las personas con alguna discapacidad tengan ayudas para, por ejemplo, hacer deporte, que no les corten las alas por una cuestión material. Al principio te dicen que te van a ayudar, pero luego todo son trabas, para conseguir algo tienes que remover Roma con Santiago. Cuando te pasa una desgracia así, esa ayuda puede ser vital.