Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Con camisa blanca y pañuelo azul anudado al cuello, la gran familia de Sustraiak celebró el sábado su gran día en Legazpi. FOTOS SUSTRAIAK

Legazpi

Un día «lleno de emociones» para Sustraiak

Las innumerables generaciones que han formado parte del grupo celebraron su 50 aniversario con el pueblo de Legazpi

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29

Comenta

'Mende erdi herria dan-tzan jarriz' es mucho más que un título para un espectáculo. Fue el nombre elegido por el grupo de baile ... Sustraiak para el festival que ofreció el sábado al mediodía en el frontón Urbeltz con motivo de su 50 aniversario, pero también representa sus orígenes y su razón de ser: poner a bailar a un pueblo, recuperando sus danzas, promoviéndolas en actos populares, campeonatos, cursos de formación... durante medio siglo en Legazpi. El grupo reunió a más de 200 dantzaris de diferentes generaciones junto a diversos músicos en el escenario de Urbeltz. Antes del festival ambientaron Legazpi con una kalejira y después celebraron una multitudinaria comida entre los participantes del festival y personas vinculadas a la historia de Sustraiak en la Azoka. Desde el grupo de baile dan las gracias a todos los dantzaris, músicos y voluntarios que participaron en el festival, al público que abarrotó Urbeltz, al Ayuntamiento, a Haztegi Ikastola, a los grupos de baile Irrintzi, Korosti y Goruntz, a Korosti Kafeak y a todos aquellos que colaboraron con el evento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un día «lleno de emociones» para Sustraiak

Un día «lleno de emociones» para Sustraiak