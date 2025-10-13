Un día «lleno de emociones» para Sustraiak

Con camisa blanca y pañuelo azul anudado al cuello, la gran familia de Sustraiak celebró el sábado su gran día en Legazpi.

Cristina Limia Legazpi Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 | Actualizado 20:41h. Comenta Compartir

'Mende erdi herria dan-tzan jarriz' es mucho más que un título para un espectáculo. Fue el nombre elegido por el grupo de baile ... Sustraiak para el festival que ofreció el sábado al mediodía en el frontón Urbeltz con motivo de su 50 aniversario, pero también representa sus orígenes y su razón de ser: poner a bailar a un pueblo, recuperando sus danzas, promoviéndolas en actos populares, campeonatos, cursos de formación... durante medio siglo en Legazpi. El grupo reunió a más de 200 dantzaris de diferentes generaciones junto a diversos músicos en el escenario de Urbeltz. Antes del festival ambientaron Legazpi con una kalejira y después celebraron una multitudinaria comida entre los participantes del festival y personas vinculadas a la historia de Sustraiak en la Azoka. Desde el grupo de baile dan las gracias a todos los dantzaris, músicos y voluntarios que participaron en el festival, al público que abarrotó Urbeltz, al Ayuntamiento, a Haztegi Ikastola, a los grupos de baile Irrintzi, Korosti y Goruntz, a Korosti Kafeak y a todos aquellos que colaboraron con el evento.

