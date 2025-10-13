Un día «lleno de emociones» para Sustraiak

LegazpiUn día «lleno de emociones» para Sustraiak
Las innumerables generaciones que han formado parte del grupo celebraron su 50 aniversario con el pueblo de Legazpi
Legazpi
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29
'Mende erdi herria dan-tzan jarriz' es mucho más que un título para un espectáculo. Fue el nombre elegido por el grupo de baile ... Sustraiak para el festival que ofreció el sábado al mediodía en el frontón Urbeltz con motivo de su 50 aniversario, pero también representa sus orígenes y su razón de ser: poner a bailar a un pueblo, recuperando sus danzas, promoviéndolas en actos populares, campeonatos, cursos de formación... durante medio siglo en Legazpi. El grupo reunió a más de 200 dantzaris de diferentes generaciones junto a diversos músicos en el escenario de Urbeltz. Antes del festival ambientaron Legazpi con una kalejira y después celebraron una multitudinaria comida entre los participantes del festival y personas vinculadas a la historia de Sustraiak en la Azoka. Desde el grupo de baile dan las gracias a todos los dantzaris, músicos y voluntarios que participaron en el festival, al público que abarrotó Urbeltz, al Ayuntamiento, a Haztegi Ikastola, a los grupos de baile Irrintzi, Korosti y Goruntz, a Korosti Kafeak y a todos aquellos que colaboraron con el evento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión