El cuidado del suelo, tema de análisis de los escolares y el Ayuntamiento Los escolares durante su comparecencia en el Ayuntamiento, el pasado mes de mayo. / LIMIA El Consistorio acaba de responder a las propuestas realizadas por los niños sobre esta materia en el marco de la Agenda Escolar 21 CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 7 agosto 2018, 00:16

Los alumnos de Legazpi acudieron al ayuntamiento el pasado mes de mayo con la encomienda de presentar a los cargos institucionales sus compromisos y peticiones en torno al cuidado del suelo, tema trabajado durante el curso dentro de la Agenda Escolar 21. Los estudiantes fueron recibidos entonces por la alcaldesa Koldobike Olabide y por el concejal de Medio Ambiente Eric Gálvez, quienes tras tomar nota, procedieron a analizar los temas expuestos a nivel municipal y, recientemente, han dado a conocer su respuesta. «En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los escolares por el trabajo realizado en favor de la sostenibilidad durante todo el año y por venir a presentarlo al ayuntamiento, como siempre, para nosotros ha sido muy interesante», valoran.

A continuación, los representantes institucionales responden punto por punto a las propuestas efectuadas por los alumnos. «En cuanto al planteamiento de cuidar los terrenos y proteger los parques dejándolos en su estado natural no edificando nuevas viviendas y no talando árboles, entendemos que la propuesta se refiere especialmente a los parques de Mirandaola y Urta-tza Zahar, lugares que, en base al Plan General, continuarán siendo parques, no proyectándose en ellos la construcción de ninguna vivienda, sobre los árboles, su presencia es muy importante para la biodiversidad y la calidad del aire de la zona, por ese motivo, desde el Ayuntamiento se cuidan y no hay intención de talarlos», indican.

«Respecto a vuestra petición de colocar carteles en los espacios verdes que indiquen a la gente que no debe pisarse la hierba, cabe diferenciar dos tipos de espacios verdes, por una parte, los que tienen flores y plantas, donde consideramos que no es preciso poner ningún cartel, ya que creemos que todo el mundo entiende que no deben ser pisados, y, por otro lado, los espacios verdes donde solamente hay hierba, que pensamos que deben ser disfrutados por la ciudadanía, pudiendo caminar y sentarse en ellos, como es el caso de los hierbines de Agirre Etxeberri, pero siempre haciendo un correcto uso de los mismos y no efectuando, por ejemplo, trazados o saltos con la bicicleta», apuntan.

«En cuanto a la propuesta de cuidar las orillas de los ríos plantando más árboles, sobre todo autóctonos, y colocando papeleras, cabe mencionar que las orillas del río son responsabilidad de la agencia del agua Ura, desde la que se hacen cargo de su cuidado; por otro lado, en el tramo del río Urola que pasa por Legazpi hay una considerable y suficiente cantidad de árboles, eso es lo que debemos cuidar», señalan. «Sobre la instalación de papeleras en sus orillas, no vemos claro que reduzca la basura que va a parar al río, pero lo analizaremos», comentan.

«Respecto a la propuesta de demoler aquellos edificios en desuso para recuperar suelo, el Ayuntamiento posee un plan que regula estos aspectos, el Plan General de Ordenación Urbana, en el plan actual no se contempla ninguna intervención de este tipo y cuando llegue el momento de su actualización se analizará qué hacer con esos edificios», informan.

«Respecto a la propuesta de habilitar un local donde poder vender los productos locales y dar facilidades con ello a los baserritarras, ya analizamos esta idea hace unos años, visitamos algunos modelos de locales de este tipo y realizamos una propuesta a los baserritarras de dejarles un local y que se organizaran entre ellos, pero esa organización resultaba difícil y, al final, el proyecto no prosperó, cabe incidir que en ese camino de poner en valor los productos locales y su venta existe el proyecto 'Bertatik bertara', también se formó un grupo de consumo de productos locales y continuaremos trabajando en esta senda», explican.

«Sobre la propuesta de renovar el parque de Urtatza Zahar, con la instalación de más mesas y fuentes, canastas, porterías o aparatos para hacer deporte, debemos decir que en el proceso de Presupuestos Participativos de 2018 los vecinos propusieron la instalación de un circuito para bicicletas en este parque, infraestructura que se realizará este año, dando otra nueva opción para hacer deporte en este lugar, junto a ello, cabe citar que se puso una fuente que consideramos suficiente para la extensión del lugar», señalan.