Cuentos japoneses en euskera Hiromi Yoshida y las intérpretes del grupo de Rakugo de Azpeitia volverán mañana a la casa de cultura. La lingüista Hiromi Yoshida y el grupo de Rakugo de Azpeitia vuelven a Legazpi | Ofrecerán una sesión de relatos organizada por la asociación de padres de Olazabal, mañana, en la casa de cultura

La cultura japonesa y el euskera se darán la mano nuevamente en Legazpi y lo harán a través de toda una experta en la materia, la destacada lingüista japonesa Hiromi Yoshida. Su relación con nuestra localidad viene de hace seis años y se produce a través del instituto Olazabal, donde, coincidiendo con los viajes que Yoshida realiza cada cierto tiempo a Euskadi, han celebrado interesantes encuentros entre ella y sus estudiantes durante todos estos años. En ellos, la invitada ha hablado a los alumnos de las características de su país natal, del idioma japonés... y especialmente, de la importancia de practicar el euskera para mantenerlo vivo, bajo la consigna de que «una cosa es conocer un idioma y otra utilizarlo, si a pesar de conocerlo, no se utiliza, sería en balde, ya que no conocerlo y no utilizarlo acaba teniendo el mismo resultado», señala Hiromi.

La propia Yoshida mantiene un fuerte vínculo con el euskera, idioma del que es profesora en las universidades de Tokio y Osaka. La lingüista es, además, la autora de la traducción al japonés del primer libro publicado en euskera 'Linguae Vasconum Primitiae' (1545) de Bernat Etxepare junto al filólogo y profesor Sho Hagio.

A ello se suman sus adaptaciones al euskera de los populares 'rakugos', relatos japoneses en tono de humor procedentes de la literatura hablada y transmitida mediante el teatro y las narraciones de cuentos. Aprovechando este último hecho, la visita de Hiromi Yoshida del año pasado dio lugar a una sesión de 'rakugos' en euskera, organizada por la asociación de padres Olazpi del instituto Olazabal y desarrollada en la casa de cultura para todo el público en general.

Mañana, con nuevos cuentos

La buena experiencia del año pasado ha hecho que ahora vuelvan a repetir, trayendo una nueva remesa de cuentos de la cultura japonesa para compartir con todos aquellos legazpiarras que se animen a acudir. La cita será mañana, a las 19.00 horas, en la casa de cultura. Hiromi será la presentadora de los relatos, que han sido traducidos del japonés al euskera por ella. Al igual que el año pasado, su puesta en escena correrá a cargo del grupo 'Rakugo' de Azpeitia, con tres mujeres como intérpretes, Maider Ibarguren, Arantzazu Maiz y Axen Escalada. Desde Olazabal animan a acercarse a la sesión y disfrutar de esta especial unión entre culturas.