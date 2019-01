Cruzará la alfombra roja con un diseño de Amaia Albes Sábado, 26 enero 2019, 00:30

La gala de premios de Círculo Rojo se celebrará el próximo 8 de febrero en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Ane Odriozola acudirá acompañada de su marido. «Queríamos que vinieran también mis hijos y mis padres, pero finalmente no será posible por las malas combinaciones de transporte existentes hasta allí», relata. Le esperan un auditorio lleno hasta la bandera y el glamour de una gran ceremonia, en la que se darán cita numerosas personalidades del mundo de la cultura, cientos de escritores llegados desde todos los puntos del país y toda una mezcla de nervios, emoción y expectación entre los 36 finalistas. La legazpiarra cruzará la alfombra roja con un modelo de la diseñadora arrasatearra Amaia Albes. «Mis compañeras de trabajo en el Ayuntamiento de Arrasate han vivido totalmente el proceso de la publicación del libro conmigo, ayudándome en todo momento, desde el principio y hasta el último detalle. Cuando mi editora me llamó para comunicarme que había quedado finalista estaba trabajando y fue un subidón para todas, enseguida me recomendaron que acudiera a Amaia Albes, diseñadora de vestidos tanto de boda, como de grandes eventos como el Zinemaldia, en el que vistió a Cayetana Guillén Cuervo, también se encuentra realizando diseños para los Goya y está cogiendo mucho nombre. A mí personalmente me gustaba su trabajo y como la conocía, me acerqué y le expliqué lo que me había pasado. Me dijo 'enséñame la gala', le puse un vídeo y me respondió 'tengo un vestido que a lo mejor...'. Tras unos arreglos, será el que lleve», cuenta Ane, agradecida con el gesto de la diseñadora de cederle el traje para la primera gala de su vida.