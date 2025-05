«He conocido historias muy bonitas asesorando a la gente con su ropa interior»

Cristina Limia legazpi. Viernes, 30 de mayo 2025, 19:42 Comenta Compartir

Tras once años atendiendo a la clientela legazpiarra en la compra de una prenda tan íntima como la ropa interior, Nerea García cerrará en julio su lencería Eder de la calle Patrizio Etxeberria.

– ¿Recuerda el día en el que abrió la lencería?

– Perfectamente, fue el 4 de abril de 2014.

– ¿Qué le animó a dar el paso?

– Estudié Administración y Dirección de Empresas y al terminar trabajé durante nueve años como administrativa en una fábrica. Siempre me había llamado la atención este mundo, finalmente me decidí a abrir mi propio negocio y estoy muy satisfecha y agradecida de cómo me ha ido.

– Ahora, ¿qué le lleva al cierre?

– Durante año y medio he compaginado el trabajo en la lencería con el de funcionaria en la administración pública. He ido dando pasos para conseguir el puesto como funcionaria porque ha sido una de mis metas, pero he mantenido la tienda abierta porque funciona y era un fantástico plan B si el primero no salía. Durante este tiempo he contado con Sandra Muñoz trabajando como dependienta en la lencería cuando yo no estaba. Pero ha llegado un momento en el que mi trabajo en la administración pública va para adelante y no se puede sorber y soplar a la vez... de modo que he tenido que tomar una determinación. Tocaba comprar el género para el año que viene y no podía postergar más la situación. Ha sido un año y medio un poco duro para mí.

– ¿Cuándo bajará la persiana de la tienda?

– Ahora estoy en fase de liquidación y mi idea es cerrar a principios de julio, en función de como vayan las ventas del género que me queda.

– ¿Hay alguien interesado en tomar su relevo?

– De momento no. Traspasar el negocio sería bonito e ideal para mí y creo que también para la clientela. Yo estoy abierta a quien quiera venir a informarse y conocer la lencería. El local es de alquiler, antes se situaba aquí cocinas Küche.

– ¿Qué se lleva de estos once años en la tienda?

– Ha sido una época de mi vida en la que he sido feliz, con sus altibajos, como pasa en todas partes, pero puedo decir que la clientela me ha tratado súper bien. Considero que nada más llegar logré crear la imagen de calidad y asesoramiento que quería. Nunca antes había trabajado de cara al público y mi experiencia ha sido muy buena.

Embarazos, celebraciones...

– Se ha movido en un mundo tan íntimo como el de la ropa interior, ¿qué particularidades tiene?

– Te permite asesorar a personas que, por ejemplo, tienen problemas de pecho y necesitan encontrar una prenda muy específica que les ayude a llevarlo mejor. También ha sido muy gratificante atender a mujeres en una etapa de muchos cambios en su cuerpo como la del embarazo. Me ha tocado ser cómplice de quienes venían a comprar ropa interior menos apretada porque empezaban a coger volumen pero todavía nadie sabía que estaban embarazadas... o ayudar a personas que, con toda la ilusión del mundo, se preparaban para un acontecimiento especial en su vida como una boda o cualquier otra celebración y buscaban que la ropa interior fuera también especial en ese día. Como anécdota he de decir que tengo una base de datos de casi todas mis clientas con sus tallas y los productos que han comprado y que en algunos casos ¡las conozco más por las tallas que por el nombre!

–¿Qué triunfa entre la clientela en este sector?

–Unos buenos básicos con calidad y patronaje. Una de las mayores peticiones de mis clientas ha sido 'un buen sujetador que sujete bien'. La gente también valora mucho una camiseta interior que sea agradable al tacto y dure, un pijama bueno...

–¿Algo que le gustaría transmitir en su despedida?

–El agradecimiento a toda la clientela. También me gustaría decir que ha sido gratificante formar parte de la asociación Ilinti, dentro de la soledad que conlleva sacar adelante tu propio comercio, ha sido importante sentir al lado a otros compañeros y realizar juntos campañas en favor del comercio local. También me gustaría mencionar a quienes han sido mis vecinos en la calle Patrizio Etxeberria durante todo este tiempo. He tenido una relación muy estrecha con los comercios de la zona. Eskerrik asko denei!