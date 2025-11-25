Comienzan las obras de asfaltado en el barrio Juanastegi y Azpikoetxe

El Ayuntamiento informa del inicio de las obras de mejora y acondicionamiento de asfaltado de Juanastegi y Azpikoetxe este miércoles.

La reforma del firme ... de Juanastegi comprenderá el tramo desde el paso de cebra entre los ascensores de Latxartegi y Juanastegi, llegando hasta el número 1 de dicha calle, limítrofe con Itxaropen.

«Serán 100 metros de longitud y se incluirán los aparcamientos, englobando una superficie aproximada de 600 metros cuadrados, las obras comprenderán el fresado del firme, la gestión de residuos, el recrecido de 5 unidades de tapas de arqueta, la aplicación de una capa de 6 centímetros de asfaltado y el pintado de los aparcamientos y la señalización horizontal de la zona», enumeran desde el consistorio sobre la actuación a cometer en Juanastegi.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa Asfaltos Urretxu, S.L. por un importe de 27.146 euros, I.V.A. incluido. El plazo previsto para la realización de las obras es de 3 días.

Intervención en Azpikoetxe

En cuanto al asfaltado de Azpikoetxe, abarcará la zona del puente sobre el río Urola y llegará hasta el final de los pabellones industriales situados en el lugar. «Serán 40 metros de longitud, sumando una superficie aproximada de 240 metros cuadrados, las obras se basarán en el fresado del firme, la gestión de residuos, el recrecido de 4 unidades de tapas de arqueta y la aplicación de 6 centímetros de asfaltado», concretan. La empresa Asfaltos Urretxu, S.L. también será la encargada de realizar estos trabajos, por un importe de 11.625 euros, I.V.A. incluido. El plazo previsto de las obras es de 3 días.

«Durante las obras, las vías permanecerán cortadas al tráfico rodado, ante lo que pedimos comprensión y colaboración a los ciudadanos, desde aquí agradecemos de antemano la paciencia de los usuarios en el transcurso de estas dos obras que mejorarán sustancialmente las condiciones del vial de la calle Juanastegi y Azpikoetxe», señalan.