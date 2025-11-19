Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Charla 'El combate por el control del clima' con José Antonio Azpiazu

C. L.

legazpi.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14

José Antonio Azpiazu hablará de los ejes de su último libro, 'El combate por el control del clima. Mitos y creencias populares vascas' en una charla prevista el 25 de noviembre, a las 19.00, en la casa de cultura, promovida por Burdinola.

El libro recoge un documentado estudio sobre los fenómenos atmosféricos del pasado en Euskal Herria y los perjuicios que generaban, las reacciones populares y del clero para tratar de controlarlos con conjuros, procesiones... y otras muchas curiosidades.

