Charla 'El combate por el control del clima' con José Antonio Azpiazu

LegazpiCharla 'El combate por el control del clima' con José Antonio Azpiazu
C. L.
legazpi.
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14
José Antonio Azpiazu hablará de los ejes de su último libro, 'El combate por el control del clima. Mitos y creencias populares vascas' en una charla prevista el 25 de noviembre, a las 19.00, en la casa de cultura, promovida por Burdinola.
El libro recoge un documentado estudio sobre los fenómenos atmosféricos del pasado en Euskal Herria y los perjuicios que generaban, las reacciones populares y del clero para tratar de controlarlos con conjuros, procesiones... y otras muchas curiosidades.