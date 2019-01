EH Bildu responde a las declaraciones realizadas por Koldobike Olabide

EH Bildu de Legazpi contesta a la alcaldesa, Koldobike Olabide, sobre las declaraciones efectuadas por esta última durante su reciente presentación como candidata a la Alcaldía por el PNV para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. «Sin ni siquiera un lápiz en el cajón, así es cómo ha dicho la alcaldesa que encontró el Ayuntamiento, que todo lo ha hecho ella, desde cero, hasta llegar casi a inventarse el mundo ella, y la verdad se le fue demasiado lejos», señalan desde la coalición en una nota de prensa. «Nada más llegar a la Alcaldía viajó a París, a recoger un premio de medio ambiente por el trabajo que se había realizado en las anteriores legislaturas», indican.

«No había lápiz en el cajón, pero sí el proyecto de la segunda fase de peatonalización de Kale Nagusia, proyecto que ella no quería llevar adelante, pero las presiones de los ciudadanos la obligaron a desarrollar dicha peatonalización. En el cajón estaba este proyecto que venía de la anterior legislatura», apuntan.

«Encontró el cajón sin lápiz, pero donde el PNV quería poner un museo de Patricio y a Lenbur, la señora alcaldesa tuvo que desarrollar el proyecto sacado adelante por EH Bildu a través de un proceso de participación y habilitar Agirre Etxeberri para la nueva Musika Eskola, para lo que ademas, contó con 900.000 euros procedentes de la anterior legislatura», señalan. «Del mismo cajón en el que no había lápiz, también sacó la transformación del Ayuntamiento, el cerramiento del espacio de la azoka y el proyecto de urbanización de la 'H' de Laubide, así como otras tantas ideas y proyectos, todos procedentes de legislaturas anteriores, proyectos desarrollados por alcaldías de EH Bildu», exponen. «En cambio, los proyectos escritos por su bolígrafo, el parking de Latxartegi, un nuevo cementerio... no han sido las necesidades de este pueblo», califican. «Además, no ha utilizado demasiado ese bolígrafo, pero sí ha menoscabado los procesos de participación y ha reducido las herramientas para ofrecer información, hasta dejar casi totalmente apartada la revista Kontsejutik», indican.

«Y así hemos llegado al final de la legislatura, afortunadamente, la tinta de su bolígrafo está seca, de ahora en adelante construiremos Legazpi con pinturas de colores», indican desde la coalición.