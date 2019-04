EH Bildu presenta al equipo de personas que lidera su proyecto Presentación de los integrantes de la lista de EH Bildu celebrada el jueves en la azoka. / LIMIA Ibon Alzelai y Asun Ugarte acompañan a Edurne González al frente de la lista | «Siempre quise trabajar en ayudar a la gente, el Ayuntamiento ofrece una inmejorable oportunidad para ello y cuento con la mejor compañía», señaló la candidata a la alcaldía CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 13 abril 2019, 00:33

EH Bildu presentó el jueves a los quince legazpiarras que, junto a Edurne González, integran su lista para las elecciones municipales del 26 de mayo. Durante un acto celebrado en la azoka y presentado por Txetxu Altolagirre y Nekane González, la coalición quiso poner el foco en la parte humana de su proyecto para Legazpi, dentro del que Edurne González está acompañada por Ibon Alzelai (2º), Asun Ugarte (3ª), Igor Romaratezabala (4º), María Sarasola (5ª), Miren Zeberio (6ª), Andoni Aizpeolea (7º), Eñaut Auzmendi (8º), Ana Martín (9ª), Jokin Balerdi (10º), Sonia Manso (11ª), Maddi Villarreal (12ª), Kepa Solana (13º), María Jesús Galartza (14ª), Amaia Zabaleta (15ª) y Josu Uria (16º). Cuatro de ellos respondieron a dos preguntas relacionadas con la andadura política que han emprendido. «La primera pregunta es ¿por qué?, y la segunda, ¿por qué no?», les plantearon Txetxu Altolagirre y Nekane González.

La candidata a la alcaldía fue la primera en contestar. «Todas las mañanas me hago esa misma pregunta, ¿por qué?, y luego pienso ¿y por qué no? Por qué no intentar ayudar a la gente, trabajar para construir un Legazpi mejor, tratar de arreglar esos problemas pequeños y no tan pequeños», señaló Edurne González. «Siempre he querido desempeñar un trabajo dirigido a ayudar a las personas y el Ayuntamiento ofrece una oportunidad inmejorable para ello, además, cuento con la mejor compañía, junto a las personas que hoy estamos en esta lista, EH Bildu es mucho más, tenemos un grupo de trabajo increíble», calificó.

El segundo en responder fue Ibon Alzelai. «Es imprescindible preguntarnos el porqué, ya que la respuesta guiará el camino que debemos seguir y también el que no debemos seguir, vemos a menudo cómo en el Parlamento, en la Diputación, en el Ayuntamiento... los responsables de su gestión toman decisiones, pero muchas veces se decide sin escuchar a la ciudadanía. Encontramos un ejemplo reciente en el Parlamento de Vitoria, donde una mesa exclusivamente formada por hombres determinó las medidas para la conciliación entre el trabajo y la familia, ¿acaso las mujeres no tienen voz ni nada que decir en este aspecto?», cuestionó Alzelai.

«Desde el inicio de este proceso, nuestra dinámica está siendo la de instaurar y promover el trabajo en equipo y esto se consigue impulsando y desarrollando una escucha activa a la ciudadanía. Yo lo tengo claro, puede que los que estamos aquí podamos ir más rápido, pero todos juntos llegaremos más lejos», expuso.

Ana Martín, novena en la lista y actual concejal de EH Bildu en el Consistorio, fue la siguiente en tomar la palabra. «Legazpi tiene muchas cosas buenas que proteger y cuidar, también cosas que mejorar y tenemos que esforzarnos en ello, para mí personalmente es muy saludable mental y físicamente trabajar en favor del pueblo», declaró.

Maddi Villarreal, décimo segunda en la lista, fue la última en ser preguntada. «¿Por qué participo en este proyecto? Porque como joven, quiero sacar adelante dinámicas que den respuesta a lo que nos preocupa y lo que nos gusta, proponer ideas y hacerlas realidad», señaló.

Elaboración del programa

La coalición se encuentra en la recta final de la confección de su programa. «En una primera fase nos dedicamos a identificar las necesidades principales, a continuación, formamos ocho grupos de trabajo específicos, compuestos tanto por las personas que integran la lista, como por otras muchas, cada grupo ha trabajado sobre unos ámbitos concretos, pero también de forma transversal interactuando entre sí, a ello se suman las reuniones con muy diversos colectivos, jóvenes, vecinos de Brinkola...», indica la candidata de EH Bildu a la alcaldía. «También hemos realizado diversas visitas para conocer experiencias cercanas, como la que hicimos a Oñati para informarnos sobre dos iniciativas, una de ellas fue el proceso realizado para lograr una gestión directa de la limpieza viaria mediante puestos de trabajo públicos, la otra fue el proyecto comunitario Eltzia, un espacio de convivencia y creación cogestionado entre asociaciones culturales y agentes locales con el Ayuntamiento», reseña Edurne González.