EH Bildu a favor, Legazpiko Berdeak y PSE-EE en contra C.L. LEGAZPI. Sábado, 12 octubre 2019, 00:53

EH Bildu fue la llave para aprobar las Ordenanzas Fiscales de 2020. La coalición y el PNV alcanzaron un acuerdo en esta materia que no se producía desde hacía años. EH Bildu presentó cuatro propuestas y las cuatro han sido aceptadas. Concretamente, fueron la subida del IBI industrial, no crear una nueva tasa de ocupación del espacio público por expositores de comercio, analizar la bonificación del ICIO para la obtención de la calificación energética tipo A al considerar que deberían bonificarse también otras mejoras de calificación energética y no únicamente la más alta y por último, realizar un estudio general del municipio en materia de aparcamiento, ya que no están de acuerdo con la actual tasa del parking de la plaza y el parking de la papelera.

«El Ayuntamiento necesita estabilidad económica y nosotros apostamos por unas Ordenanzas Fiscales solidarias que posibiliten esa estabilidad, se han aceptado todas nuestras propuestas, se ha eliminado lo que no creíamos apropiado y retrasado aquello que no veíamos claro, desaparece un impuesto complejo como el ICIO para viviendas, pequeños comercios e inmuebles del ámbito rural, que proporcionaba unos ingresos cambiantes al Ayuntamiento de un año a otro, sin embargo, sí se mantiene para la industria y obras nuevas, en contraposición, sube el IBI, una medida que nos parece más solidaria, ya que se trata de un impuesto que no depende de que tengas o no la necesidad de hacer una obra, lo pagamos todos en función de la propiedad que tengamos», señaló Edurne González.

La representante de EH Bildu también abogó por crear una línea de subvenciones dentro de los presupuestos para impulsar las energías renovables «de forma real en empresas grandes y pequeñas y comunidades de vecinos», expuso y criticó las bonificaciones planteadas por el PSE-EE al respecto. «Le pedimos, por favor, que no haga política para lograr el titular con medidas creadas de cara a la galería, que de hecho, no han sido empleadas en los municipios donde están en vigor», señaló.

PSE-EE y Legazpiko Berdeak

Desde el PSE-EE, Óscar Valbuena señaló que «habían intentado alcanzar un acuerdo con el equipo de Gobierno sobre las Ordenanzas Fiscales, pero no había sido posible». Apuntó que su postura inicial había sido la congelación de tasas e impuestos, pero que «estaban dispuestos a admitir una subida general del 0,5% a cambio de que se aceptaran algunas de sus propuestas». Enumeró diversas propuestas socialistas que sí han sido incluidas en las ordenanzas, como las tarifas de recogida de residuos para entidades bancarias y para centros de culto religioso y la bonificación de un 50% en la tasa de residuos al comercio en su primer año de vida y de un 25% en el segundo. «Sin embargo, la propuesta del PNV y Bildu cruza dos líneas rojas que desde el Partido Socialista no podemos admitir: una subida del 3,3% al IBI residencial y una subida del 3% a la tasa de basuras, además, ambos partidos pactaron retirar una propuesta socialista sobre fiscalidad verde en el Impuesto de Actividades Económicas para el fomento de energías renovables y transporte colectivo y tampoco se admitieron otras», criticó.

«A pesar de que se elimina parte del ICIO y se congelan algunas tasas, la presión fiscal va a subir entre 30.000 euros y 40.000 euros», indicó Óscar Valbuena, quien llevó varias enmiendas para su votación en el Pleno sobre el IBI, la tasa de basuras, el curso de verano, la atención diurna y una bonificación verde en el IAE, que no salieron adelante, al aunar un voto a favor de los propios socialistas y 10 en contra del PNV y EH Bildu.

Todas las enmiendas del PSE-EE se votaron juntas en lugar de hacerlo por separado, una decisión de Alcaldía que el concejal socialista consideró injusta, también el edil de Legazpiko Berdeak + Independientes, quien la calificó de «antidemocrática» y optó por no participar en la votación.

El grupo de Alberto Bezunartea valoró positivamente diversas de las medidas adoptadas. «No obstante, creemos que las Ordenanzas Fiscales no se aprovechan lo suficiente para combatir la lucha contra el cambio climático, favorecer a los comercios, la economía local, el euskera, las personas mayores y mejorar la vida de la gente de Legazpi», indicó el concejal de Legazpiko Berdeak + Independientes. Entre sus múltiples propuestas, planteaba hacer fuerza desde el Ayuntamiento para cambiar la norma foral con el fin de que las bonificaciones a las familias numerosas incluyan el criterio de ingresos por unidad familiar.