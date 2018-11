EH Bildu critica que no se haya contado con los técnicos municipales C.L. LEGAZPI. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:50

Desde EH Bildu, Mikel Altzelai apuntó que el anterior Plan de Movilidad fue pionero, habiendo sido «muy importante» la complicidad de todos los partidos y las aportaciones de ciudadanos y entidades. «El plan actual es justamente lo contrario, hace dos años se contrató a una empresa para su realización por 30.000 euros, como al equipo de Gobierno no le gustó lo que aparecía en el primer informe de dicho plan, decidió guardarlo en el armario, hasta que en abril nos pidió que hiciéramos aportaciones; desde EH Bildu lo único que pedimos fue que se trabajara con los técnicos del Ayuntamiento, quienes han estado trabajando en el anterior plan estos 10 años, gente tan capacitada como la arquitecto municipal, el jefe de la Policía Municipal y la técnico de Medio Ambiente debían de haber tenido un papel fundamental y ha sido justo lo contrario. La participación ciudadana también ha sido nula, se han hecho foros meramente informativos, simple propaganda», planteó.

«Cuál fue nuestra sorpresa la semana pasada, cuando en mitad de la comisión, el equipo de Gobierno hizo un receso y decidió quitar del plan el tema de la superficie comercial en el parking de Latxartegi por miedo a lo que dijera la ciudadanía, y es que todos sabemos que las elecciones están cerca», expuso. «Mientras, el parking sigue dentro del plan, cuando existen datos que justifican que no es necesario», indicó. «Se han destinado dos años y 30.000 euros a un plan chapuza, que apenas trae beneficio al pueblo y que está hecho a la medida del PNV, sin tener en cuenta a la ciudadanía, a los técnicos municipales y ni siquiera a la empresa que lo ha realizado», dijo Mikel Altzelai.

Réplica del PNV

«Hemos seguido el mismo procedimiento que en otros planes, como el Plan Estratégico de Servicios Sociales, Legazpi Klima 2030, el Plan de Rehabilitación de Barrios, el Perco... siempre hemos contado con un experto técnico contratado e incluso, se han realizado más reuniones ciudadanas que con el primer Plan de Movilidad», contestó el PNV.

«Hace dos legislaturas, ANV realizó un proyecto de parking en Latxartegi, tanto Bildu en 2011 como Irabazi en 2015 llevaban en su programa electoral su construcción, nosotros lo llevábamos también en nuestro programa y posteriormente, lo acordamos con el PSE-EE en el acuerdo programático; dado el coste que tiene, de 2,5 millones, surgió la posibilidad de financiarlo con la construcción de un supermercado y así lo hicimos saber a la ciudadanía, pero viendo la contestación social, donde se polarizaron las opiniones a favor o en contra, decidimos no avanzar con esta propuesta, es un ejemplo más de nuestro compromiso de escucha a la ciudadanía y gobierno para todos, no creando problemas donde no los hay, como ocurrió recientemente con decisiones que dividieron al pueblo», señalaron los jeltzales.