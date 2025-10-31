Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Para apoyar la nominación de Legazpi hay que enviar un correo a la organización indicando 'Legazpi' en el asunto del mensaje. Limia

Berdeak + Independientes apoya la nominación de Legazpi al Premio a la Solidaridad de Immigrant Times 2026

«Sustituye al galardón al 'Mejor alcalde del mundo' y pone el foco en los pueblos que practican la solidaridad de manera real y cotidiana», reseña el grupo municipal

Cristina Limia

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:07

El grupo municipal Legazpiko Berdeak + Independientes muestra públicamente su apoyo a la nominación de Legazpi al Premio a la Solidaridad de Immigrant Times 2026, un reconocimiento internacional que distingue a las comunidades que destacan por su convivencia armoniosa y su compromiso con la inclusión social.

«La nominación, presentada recientemente por una vecina de Legazpi integrante de nuestro grupo municipal, pone en valor la larga tradición de hospitalidad y solidaridad que caracteriza al municipio desde hace generaciones», reseñan. En el texto presentado junto a la candidatura se señala que «Legazpi es un ejemplo paradigmático de hospitalidad, solidaridad e interculturalidad. Desde la Revolución Industrial, cuando acogió a numerosos migrantes de distintas regiones de España, ha forjado una identidad colectiva basada en la convivencia y el respeto mutuo».

«Este nuevo Premio a la Solidaridad de Immigrant Times sustituye al anterior galardón al 'Mejor alcalde del mundo', que la organización decidió dejar desierto al considerar que muchas candidaturas no habían desarrollado proyectos efectivos contra la pobreza. En su lugar, este nuevo reconocimiento pone el foco en los pueblos y comunidades que practican la solidaridad de manera real y cotidiana», indican.

«Con más de 8.000 habitantes y más de cincuenta nacionalidades conviviendo en el mismo municipio, Legazpi se ha consolidado como un ejemplo de cohesión social, respeto y diversidad, donde la colaboración entre vecinos y vecinas de diferentes orígenes forma parte del día a día», ponen de relieve.

Desde Legazpiko Berdeak + Independientes consideran que esta nominación es un reconocimiento merecido al trabajo conjunto de la ciudadanía legazpiarra, sus asociaciones y entidades locales. «Legazpi demuestra con hechos que la convivencia, la empatía y la cooperación son posibles. Creemos sinceramente que este premio sí nos lo merecemos y animamos a todas las personas a apoyar esta candidatura. Aurrera Legazpi solidarioa!», trasladan desde el grupo municipal.

Informan a las personas que quieran apoyar la nominación que pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección solidarity.prize@gmail.com indicando 'Legazpi' en el asunto del mensaje. Los interesados también pueden obtener más información entrando en la página web oficial: https://www.immigranttimes.org/post/solidarity-prize-2026-for-europe.

