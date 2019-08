El Banco de Alimentos continúa con su labor durante el verano Lotes preparados para ser repartidos. / LIMIA Emplazan a las familias necesitadas a solicitar su ayuda | «Por reparo, falta de información u otros motivos, hay personas pasándolo muy mal que no acuden a nosotros», lamentan CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 6 agosto 2019, 00:24

El Banco de Alimentos continúa su actividad en Legazpi a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la gran colaboración de los voluntarios de Nagusilan. Actualmente, son una docena las familias que reciben esta inyección de ayuda, basada en la entrega de un lote de productos de primera necesidad al mes. No obstante, desde los Servicios Sociales realizan un llamamiento a aquellas personas que realmente se encuentran en una situación de emergencia y sin embargo, no acuden a pedir sustento al Banco de Alimentos. «Por reparo, por desconocimiento o por otros motivos que se nos escapan, pensamos que hay gente en la localidad que necesita esta ayuda y no la solicita, les invitamos a acercarse a los Servicios Sociales, donde serán atendidos con total discreción», garantizan.

Los solicitantes deberán de cumplir una serie de requisitos muy específicos que atestigüen que se encuentran en una posición de necesidad. Una vez superado este trámite, recibirán un lote de productos básicos una vez al mes, cuyos contenidos serán distintos en base al número de personas que formen el núcleo familiar y sus características. Dicho reparto es efectuado por los voluntarios de Nagusilan en un local habilitado expresamente para tal efecto. «La entrega se realiza con cita previa individual y con total confidencialidad», aseguran.

Una larga andadura

El reparto de alimentos a familias necesitadas se realiza desde 2007 en Legazpi. En un principio, se llevaba a cabo a través de un programa europeo, tres o cuatro veces al año. Desde mediados de 2012 comenzó a efectuarse cada mes con productos procedentes del Banco de Alimentos de Bergara. Pero a comienzos del año 2013 tuvo lugar un importante cambio cualitativo y cuantitativo. Se decidió crear un banco de alimentos propio en Legazpi, denominado 'Cesta solidaria' y promovido por el Ayuntamiento en colaboración con el Garagune y Nagusilan. La empresa Bellota también colaboró en la causa, donando dinero para acondicionar el local de almacenaje y reparto de los alimentos.

La recogida de productos de esta 'Cesta solidaria' se desarrollaba en cuatro supermercados de Legazpi, BM, Todo Todo y los Eroskis de Kale Nagusia y Laubide, donde la respuesta de los legazpiarras siempre fue generosa realizando donaciones. Los voluntarios del Garagune eran los responsables de recoger estos productos y los de Nagusilan de hacer los lotes y repartirlos entre las familias solicitantes.

Actualmente no se realiza tal recogida en los supermercados locales. Los productos provienen del Banco de Alimentos, concretamente de la sede que dispone en Bergara. El género continúa siendo organizado, distribuido en lotes y repartido por Nagusilan.