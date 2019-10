El ballet 'Giselle' abre la temporada en Kultur Etxea Se emitirá una obra al mes en el salón principal de Kultur Etxea. EL DIARIO VASCO LEGAZPI. Martes, 15 octubre 2019, 00:25

Con la llegada del otoño, comienza una nueva temporada de proyecciones de música y artes escénicas en DV en la casa de cultura. La primera obra se emitirá mañana, a las 18.30 horas y será el ballet 'Giselle'. La entrada será gratuita y abierta a todos los interesados.

'Giselle' es una de las obras maestras del ballet blanche, con música de Adolphe Adam, coreografía de Jules Perrot y Jean Coralli y libreto de Théophile Gautier y Jules-Henri Vernoy, basado en la obra De l'Allemagne (1835) de Heinrich Heine. No obstante, la variación de 'Giselle' en el primer acto no es original de Adam y fue incorporada posteriormente, se cree que su autor fue Ludwig Minkus. La trama comienza en una aldea de la Renania medieval, donde Hilarion, un cazador, se enamora de Giselle y tiembla de celos ante la amenaza de no tener su amor por otro hombre, Loys, bajo cuyas harapientas ropas de pueblerino se encuentra el duque Albrecht. Este último se dispone a encontrarse con Giselle tras haber ocultado su espada en el bosque y alejado a su escudero. La joven Giselle sale de casa y acepta el galanteo de Loys, quien promete amarla para siempre. Hilarion declara más tarde su amor a Giselle, pero ella lo rechaza y este jura venganza.