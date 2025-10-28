Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oficina de Correos situada en Aizkorri Kalea, número 6. LIMIA

Legazpi

El Ayuntamiento ha trasladado a Correos las múltiples quejas por su reducción de horario

Ha reclamado a la sociedad estatal una revisión de la situación y ofrece su colaboración para recuperar «la calidad y amplitud» de la oficina que tiene en Legazpi

Cristina Limia

legazpi.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

El Ayuntamiento de Legazpi reclama a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos una revisión del horario de atención a la ciudadanía de la oficina situada en el número 6 de Aizkorri Kalea. En el escrito formal enviado a dicha sociedad, el consistorio reseña que el nuevo horario en vigor ha supuesto una reducción de hora y media en el servicio, habiendo pasado de ser de 08.30-14.30 a ofrecerse de 09.30 a 14.00. «Ello ha provocado que, al concentrarse la atención en menos tiempo, se formen colas y esperas prolongadas, la situación ha generado numerosas quejas vecinales, especialmente, entre las personas que trabajan en turno de mañana y ahora encuentran mayores dificultades para acceder al servicio», ponen de manifiesto. «La reducción del horario ha provocado un perjuicio evidente a los vecinos y vecinas de Legazpi, que merecen un servicio postal accesible y adaptado a la realidad del municipio, desde el Ayuntamiento hemos ofrecido nuestra colaboración para mantener reuniones con la dirección territorial de Correos con el fin de encontrar una solución que recupere la amplitud y calidad del servicio que Legazpi tenía», señala el alcalde, Eric Gálvez.

