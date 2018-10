El Ayuntamiento reformará el puente de Guriditegi «de forma urgente» Imagen actual del puente de Guriditegi. / LIMIA La alcaldesa se reunió el lunes con URA para poner en marcha el proceso de inmediato | El consistorio prohibió el paso de vehículos de más de 3.000 kilos hace varias semanas e insiste en su cumplimiento ante el grave riesgo de derrumbe CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:14

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso para reformar de manera urgente el puente de Guriditegi en Brinkola. La alcaldesa, Koldobike Olabide, mantuvo este lunes una reunión con los responsables de la Agencia Vasca del Agua URA en su sede central de Vitoria, a fin de dar una solución inmediata a esta infraestructura, en la que desde el pasado 24 de septiembre se mantiene prohibido el paso de vehículos de más de 3.000 kilos por riesgo de derrumbe. Olabide explica que el mal estado de su estructura portante, donde se ha detectado la pérdida de varias piezas básicas, no asegura su mantenimiento e insiste en la necesidad de respetar las restricciones establecidas, así como en las graves consecuencias que podría tener el no hacerlo. La primera edil informa que fue el pasado 21 de septiembre cuando el personal técnico del Ayuntamiento realizó una revisión del puente a tenor de una de las propuestas ciudadanas recibidas en el Ayuntamiento dentro del proceso de Presupuestos Participativos de 2019. En ella se describía el mal estado de la infraestructura, con agujeros en el asfaltado para los que ya no servía el 'parcheo', y se apuntaba a la necesidad de ensanchar la calzada y revisar su estructura. En esta última tarea, el personal municipal identificó que el problema más grave se encontraba no tanto en la parte exterior, sino en la interior. «Es un puente con dos estructuras muy distintas por arriba y por abajo, por arriba tiene hormigón y puede parecer relativamente nuevo pese a los daños que ha ido sufriendo, pero por abajo es mucho más viejo, está realizado a base de la unión de piedras y ha ido perdiendo partes clave para asegurar su estabilidad», indica la alcaldesa. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se contrató un estudio de análisis y propuesta de actuación para el puente. «Las opciones barajadas eran tres; una de ellas consistía en tirarlo por completo y construir uno nuevo, una solución compleja por distintos condicionantes y que dejaría a los vecinos de Guriditegi aislados durante su ejecución, ya que se trata de la única vía de acceso al lugar; la segunda opción contemplaba reforzar el puente por su parte inferior, actuación que también presentaba inconvenientes debido, entre otros, al empleo de hormigón y demás efectos contaminantes para el río; la tercera alternativa era actuar por arriba, reformando la calzada y asegurando el paso de vehículos, de esta forma, no se tocaría la parte inferior del puente, conservando también así un elemento de tal antigüedad dentro del patrimonio local», enumera la primera edil.

«El estudio contratado concluyó que ante el mal estado de la estructura portante del puente, su difícil y poca garantía de recuperación, se aconsejaba generar un forjado autoportante independiente al mismo, con una nueva ejecución de garantía y con materiales resistentes al ambiente de la zona», señala Olabide.

De manera que se ha optado por la tercera opción, centrada en reformar la parte superior del puente, de forma independiente a la parte inferior, de la que no dependería por tanto la estabilidad de la calzada. «La propuesta fue enviada a la Agencia Vasca del Agua URA, responsable del río y de sus márgenes, para que la analizara de cara a la reunión prevista conmigo y con el arquitecto técnico municipal que tuvo lugar este lunes, en este punto, es de valorar la celeridad de URA a la hora de responder a nuestra llamada, lo que al mismo tiempo, nos da una muestra de la gravedad de la situación», apunta la alcaldesa.

Próximos pasos

Tras contrastar la solución planteada para el puente de Guriditegi con URA, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento para realizar el proyecto, que una vez ejecutado, deberá ser presentado nuevamente a la Agencia Vasca del Agua, desde la que deberán conceder al consistorio el correspondiente permiso para poder llevarlo adelante. «El tema está siendo tratado con carácter de urgencia con el objetivo de dar una solución a esta situación en la mayor brevedad posible», señala la alcaldesa. Junto a ello, vuelve a hacer hincapié en los peligros de no respetar las restricciones de paso decretadas en el puente, ya que pese a ello, han tenido conocimiento del paso de algún vehículo de más de 3.000 kilos estos días atrás. «Ni siquiera el Junetorri transita ya por este lugar dado el alcance de la situación y pedimos a la ciudadanía que actúe con responsabilidad ante las graves consecuencias que pudiera tener el no hacerlo», insta.