El Ayuntamiento prevé comenzar la primera fase de las obras de Aizkorri Kalea en 2026

El Ayuntamiento de Legazpi informa que ha sacado a licitación la fase 1 de las obras de reurbanización del tramo sur de Aizkorri Kalea, ... proyecto que se enmarca en el plan municipal de mejora y modernización del entorno urbano. «El proyecto fue aprobado en la última Junta de Gobierno celebrada esta semana, tras lo cual, se ha abierto el plazo de licitación para la contratación de las obras», enuncian.

«En esta primera fase se actuará en el tramo comprendido entre Txorronea y la rotonda de Bikuña, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, renovar las infraestructuras urbanas y crear un espacio más amable y seguro para el tránsito peatonal», detallan.

El proyecto contempla: la renovación de pavimentos y aceras, la sustitución de las redes de servicios (abastecimiento, saneamiento y alumbrado público) y la reorganización del espacio vial para favorecer la convivencia entre peatones, vehículos y bicicletas. El presupuesto base de licitación es de 1.084.640 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución previsto de 13 meses.

«Se contempla que las obras comiencen a principios del próximo año 2026», comunican desde el consistorio y añaden que Gipuzkoako Urak colaborará en la financiación de este proyecto debido a que las actuaciones afectan a servicios urbanos de su competencia. «Con esta intervención, damos un nuevo paso en nuestro compromiso con la transformación y mejora de los espacios públicos, priorizando la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas», señalan.

Ordenanza de caminos

Por otro lado, dan cuenta de la aprobación de una modificación puntual en la ordenanza de protección, defensa y conservación de los caminos municipales en suelo no urbanizable de Legazpi, con el objetivo de responder a las necesidades y la realidad cotidiana de las personas residentes en el ámbito rural. Dicha modificación salió adelante en el Pleno ordinario del mes de octubre con los votos a favor del PNV, el PSE-EE y EH Bildu (el representante del grupo Berdeak + Independientes no asistió a la sesión).

«Con esta modificación puntual, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un desarrollo rural equilibrado y sostenible, combinando el uso responsable de los recursos públicos con la participación activa de la ciudadanía», indican. «Durante los últimos años, se ha puesto de manifiesto en distintas zonas rurales del municipio la necesidad de mejorar y acondicionar los caminos de acceso a zonas de interés público y de uso común», explican. «Estos caminos son esenciales para las personas que viven en el ámbito rural, ya que permiten el acceso a viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a los servicios del entorno», destacan.

La modificación busca «combinar la implicación municipal con el compromiso ciudadano, reforzando valores como la colaboración, el auzolan y la sostenibilidad». Para ello, el Ayuntamiento asumirá el coste de los materiales necesarios para las reparaciones (como hormigón, tuberías...), mientras que los propietarios de estos caminos se encargarán de los trabajos mediante auzolan.

El procedimiento se desarrollará en varias fases. «El trámite podrá iniciarse de dos maneras, bien mediante la solicitud de las personas interesadas o bien de oficio por parte del Ayuntamiento. El personal técnico municipal analizará el uso y el estado del camino en cuestión junto a las personas propietarias o usuarias. Una vez verificado que cumple las condiciones, antes de la entrega del material, los vecinos y vecinas deberán comprometerse a ejecutar las reparaciones en auzolan», citan. Una vez finalizados los trabajos, el Ayuntamiento comprobará que el material aportado se ha utilizado en la reparación.