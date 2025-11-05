Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista general del tramo sur de Aizkorri Kalea en el que se ejecutará la primera fase de reurbanización. UDALA

Legazpi

El Ayuntamiento prevé comenzar la primera fase de las obras de Aizkorri Kalea en 2026

Acaba de abrirse el plazo para su licitación, con un presupuesto inicial de 1.084.640 euros y un plazo de ejecución de 13 meses

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

El Ayuntamiento de Legazpi informa que ha sacado a licitación la fase 1 de las obras de reurbanización del tramo sur de Aizkorri Kalea, ... proyecto que se enmarca en el plan municipal de mejora y modernización del entorno urbano. «El proyecto fue aprobado en la última Junta de Gobierno celebrada esta semana, tras lo cual, se ha abierto el plazo de licitación para la contratación de las obras», enuncian.

