Oficina de Correos situada en Aizkorri Kalea, número 6. Limia
Legazpi

El Ayuntamiento ha trasladado a Correos las múltiples quejas por la reducción de horario de la oficina de Legazpi

Ha reclamado a la sociedad estatal una revisión de la situación y ofrece su colaboración para recuperar «la amplitud y calidad» que el servicio tenía en el municipio

Cristina Limia

Cristina Limia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:24

El Ayuntamiento de Legazpi reclama a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos una revisión del horario de atención a la ciudadanía de la oficina situada ... en el número 6 de Aizkorri Kalea. En el escrito formal enviado a dicha sociedad, el consistorio reseña que el nuevo horario en vigor ha supuesto una reducción de hora y media en el servicio, habiendo pasado de ser de 8.30-14.30 a ofrecerse de 9.30 a 14.00.

