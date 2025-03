El Ayuntamiento instalará 20 trampas de avispa asiática en distintos puntos de Legazpi

El Ayuntamiento informa que colocará 20 trampas de avispa asiática en diferentes puntos de la localidad en el marco de la campaña del Servicio ... de Fauna y Plantas Silvestres de la Diputación Foral de Gipuzkoa para combatir a esta especie invasora. «Dicho servicio emprendió la campaña de instalación de trampas contra la avispa asiática de 2025 el pasado 3 de marzo. En ella, bajo los objetivos de evitar su desarrollo en la zona y la creación de nidos primarios, se procede a colocar trampas específicas a lo largo de los distintos municipios del territorio. En el caso de Legazpi, el Ayuntamiento colocará un total de 20», explican.

Esta campaña estará en marcha hasta comienzos del mes de diciembre. En marzo, se ponen las trampas para evitar, en la medida de lo posible, la creación de esos nidos primarios. Cuando se detectan aquellos que hayan podido formarse, se retiran a través de los recursos tanto municipales como de la Diputación, con la intervención de bomberos o guardabosques. La última fase de la campaña se comprende desde verano hasta diciembre y consiste en realizar el seguimiento de los nidos secundarios, aplicando el mismo procedimiento que a los nidos primarios. «Es importante destacar que, a veces, los nidos no son retirados por la complejidad que ello conlleva, pero no significa que no se hayan neutralizado. Semanalmente, se realizará un seguimiento de las trampas», apuntan.

Junto a ello, es importante que la ciudadanía no actúe por cuenta propia y dé el aviso al Ayuntamiento ante la aparición de nidos.