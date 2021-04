El Ayuntamiento de Legazpi anuncia que no habrá fiestas Koldobike Olabide e Iñigo Imaz dieron a conocer ayer los actos culturales organizados para el 1, 2 y de 3 mayo y su contexto La alcaldesa y el concejal de Cultura, en la presentación de ayer. / LIMIA CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 29 abril 2021, 08:32

Ante la llegada de las fechas en las que Legazpi hubiera celebrado sus fiestas patronales, la alcaldesa Koldobike Olabide y el concejal de Cultura, Iñigo Imaz, ofrecieron ayer una rueda de prensa en la que dieron a conocer los actos culturales que se han programado para los días 1, 2 y 3 de mayo y su contexto. «No habrá fiestas de mayo, debido a la mala situación epidemiológica no estamos ni para fiestas, ni para celebraciones», comenzó por indicar la primera edil. «Es algo que queremos dejar muy claro y por eso, desde aquí, repetimos las peticiones realizadas desde el Ayuntamiento a la ciudadanía a través del bando publicado la semana pasada, que son: reducir al mínimo imprescindible todo tipo de reuniones, incluidas las celebraciones familiares o de amigos, respetar el límite de 4 personas que puedan agruparse, posponer o no realizar encuentros familiares o de amigos mientras la situación epidemiológica sea de alto riesgo y no salir del municipio salvo causa justifcada», enumeró. «Ello no está reñido con la programación de actividades culturales con todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, en espacios acotados, con aforo limitado y todo el público sentado», señaló. «Haciendo un homenaje a estas fechas, hemos decidido mantener la Clásica Ciclista Santa Cruz del 1 de mayo y la Ezpata Dantza del 3 de mayo, con todas las condiciones de seguridad correspondientes. Sin embargo, no vamos a hacer entrega del premio Olaria, que recordemos, le corresponde al grupo del jaiotza y a la rondalla Alaitasuna, el motivo es que ellos mismos prefieren esperar a que la situación mejore para poder celebrarlo debidamente, así que esperaremos», explicó Koldobike Olabide.

«Junto a ello, hemos programado algunas actividades con los grupos locales, bajo la finalidad de apoyar al sector cultural que tanto está sufriendo con esta pandemia, hemos decidido contratar tres espectáculos para este fin de semana, en el que insisto, no estamos en fiestas y no habrá celebraciones, sino actividades culturales, seguras y cumpliendo todas las medidas establecidas, porque la cultura es segura», señaló la alcaldesa.

Actos programados Sábado, 1 de mayo Kalejira de los dulzaineros de Doinua a las 9.00. Concurso de dibujo infantil, de 10.00 a 13.00, en las calles (inscripción en la casa de cultura). Clásica Ciclista Santa Cruz sin público. Comparsa de gigantes y cabezudos LEK a las 18.00, en el patio de Haztegi. Domingo, 2 de mayo Juegos y espectáculo infantil de 10.00 a 13.00 en Laubide. Concierto de Elbereth y Anker a las 18.00, en el patio de Haztegi. Tamborrada desde balcones a las 22.30. Lunes, 3 de mayo Kalejira de los txistularis de Goiz Deia a las 9.00 por el centro. Ezpata Dantza a las 12.00, en la plaza, con Sustraiak. Función familiar 'Auskalo' del mago Eriz a las 17.00, en Laubide. Espectáculo 'Kirol legez/Fair Play' de la formación de baile Kukai a las 19.00, en el patio de Haztegi.

A continuación, Iñigo Imaz procedió a desgranar los actos organizados. «Empezamos el 1 de mayo con la Clásica Ciclista Santa Cruz, kalejira de los dulzaineros de Doinua y el concurso de dibujo infantil. Por la tarde, la comparsa de gigantes y cabezudos LEK ofrecerá una actuación especial, una novedad en la que además, se producirá el 'reestreno' de los dos gigantes pequeños que fueron renovados el año pasado», anunció. «El 2 de mayo por la mañana habrá juegos para niños en la calle peatonal de Laubide y por la tarde, los grupos Elbereth y Anker actuarán en el patio de la ikastola, a las 22.30 horas, celebraremos la tamborrada desde casas y balcones, estamos en contacto con los organizadores de la del año pasado para realizar también una retransmisión especial de la misma en YouTube», avanzó. «El 3 de mayo por la mañana habrá una kalejira de txistularis de Goiz Deia y tendremos la Ezpata Dantza en la plaza, por la tarde, el mago Eriz actuará en Laubide y el grupo de baile Kukai ofrecerá un espectáculo muy bonito en el patio de Haztegi que fue creado hace dos años con la Real», informó.

Entradas para todos los actos

La asistencia a todos los actos (desde la actuación de la comparsa de gigantes, hasta el concierto de Elbereth y Anker, la Ezpata Dantza..) se controlará mediante entradas, disponibles en la casa de cultura ayer, hoy y mañana, Cada persona podrá coger un máximo de 4. El acceso a los actos se abrirá 30 minutos antes para evitar aglomeraciones.