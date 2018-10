Arranca la nueva temporada de cine La película 'Barry Lyndon' inaugurará hoy la temporada de cine en Latxartegi. / LIMIA Este fin de semana habrá ocasión de disfrutar de tres películas de entrada gratuita | Un grupo de diez personas gestionarán el servicio, con la puerta abierta a todos aquellos que quieran sumarse CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Viernes, 5 octubre 2018, 00:19

Un grupo constituido por diez personas voluntarias pondrá en marcha la nueva temporada de cine este fin de semana en Legazpi. Desde el mismo, dejan la puerta abierta «a todos aquellos que tengan interés en dinamizar la divulgación del cine como arte y vehículo cultural en la localidad y quieran sumarse a ellos». El telón de Latxartegi se elevará ofreciendo un ciclo especial de tres proyecciones con entrada gratuita. «Hemos seleccionado tres grandes películas definidas como obras maestras para la ocasión, que en su momento, fueron programadas dentro del Cine Club», explican.

Dicho ciclo será inaugurado hoy, con la emisión de la película 'Barry Lyndon' de Stanley Kubrick, a las 21.30 horas, continuará adelante mañana, con la proyección de 'Novecento' de Bernardo Bertolucci, también a las 21.30 horas, y finalizará el domingo, con el pase del filme 'El Gran Dictador' de Charles Chaplin, a las 19.30 horas. «Tras este ciclo, se iniciará la temporada de cine club, cine comercial e infantil, cuya programación iremos publicando progresivamente», indican desde el grupo. «Para finalizar, queremos agradecer a Javier Arrieta su dedicación al Cine Club de Legazpi durante los últimos años, sin la cual, hoy no podríamos dar continuidad a su labor para que nuestro municipio siga contando con una programación de cine atractiva para todos los aficionados», señalan. «Por otro lado, aprovechamos para animar a los no habituales del cine a descubrirlo como expresión cultural llena de historia, imagen, música, reivindicaciones y emociones», invitan. Al igual que la temporada pasada, los viernes habrá sesión de cine club, a las 22.15 horas, y los domingos sesión de cine infantil a las 17.00 horas y sesión de cine comercial para adultos a las 19.30 horas. El precio de la entrada no subirá, siendo de 3 euros en las proyecciones infantiles y de 5 euros en las proyecciones de cine club y cine comercial.