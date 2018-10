'Arimaz Kamera Orkestra' abrirá hoy el ciclo musical de noviembre Integrantes del grupo 'Arimaz Kamera Orkestra' que hoy ofrecerá un completo concierto en la parroquia. Se compone de alumnos y exalumnos de la escuela de música de Tolosa, con Iker Nausia al oboe, Maddi Arana al violín y la soprano Arantza Etxabe La agrupación, invitada por Santikutz Abesbatza, actuará a las 19.00 en la parroquia CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:27

Como cada mes de noviembre, el ciclo 'Azaroan musika' inundará de conciertos la agenda cultural de Legazpi. Promovido por el Ayuntamiento y los distintos grupos musicales de la localidad, aunará diferentes estilos y formatos, entre los que no faltará el gran Concierto de Santa Cecilia.

De momento, hoy habrá oportunidad de disfrutar de la primera propuesta del ciclo. La agrupación 'Arimaz Kamera Orkestra', invitada por Santikutz Abesbatza, actuará a las 19.00 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción (entrada gratuita).

Hoy Concierto del grupo 'Arimaz Kamera Orkestra', a las 19.00 horas, en la parroquia, promovido por Santikutz Abesbatza. 10 de noviembre Espectáculo 'Artxipielagoa', fusión de narraciones, canto, bertsos, música y video-proyecciones, a las 19.00 horas, en Latxartegi, promovido por la banda de txistularis Goiz Deia (entrada 5 euros). 17 de noviembre Concierto de la agrupación coral 'Elekum' de Legorreta, a las 20.00 horas, en la parroquia, promovido por Santikutz Abesbatza. 18 de noviembre Concierto de música gospel del grupo 'The Upper Room 4', a las 19.00 horas, en la parroquia. 20 de noviembre Pasacalle de los alumnos de la escuela de música Doinua, a las 17.30 horas, por las calles del centro. 24 de noviembre Concierto de Santa Cecilia, con la participación de Santikutz Abesbatza, la banda de txistularis Goiz Deia, la rondalla Alaitasuna y la banda de música de Legazpi, a las 19.00 horas, en la parroquia. 25 de noviembre Pasacalle de la banda de txistularis Goiz Deia por los barrios San Martín, San Ignacio, San José y Arantzazu, a partir de las 9.00 horas. 25 de noviembre Concierto didáctico 'Soinu tresnak Euskal Herria musikan' con Juan Mari Beltran, a las 12.30 horas, en el cine de Latxartegi.

Musika Eskola como cuna

'Arimaz Kamera Orkestra' se creó hace más de una década a la sombra de la Musika Eskola de Tolosa, con el fin de completar la formación de los estudiantes de instrumentos de cuerda. La agrupación está compuesta por alumnos y exalumnos de dicha escuela, y cuenta con la participación activa de los profesores del propio centro.

Entre sus componentes se encuentra la soprano Arantza Etxabe, Iker Nausia al oboe, Maddi Arana al violín y Kepa Martínez de Albéniz en las labores de dirección. «Nuestros invitados han ofrecido numerosos conciertos en eventos destacados como el Festival Barroco Aire, el Ciclo de Música Sacra de San Sebastián, la Semana Musical de Lasarte, el Ciclo de Música Sacra de Hondarribia o el Ciclo Internacional de Órgano Romántico de Azkoitia», enumeran desde Santikutz Abesbatza. «Interpretan programas de los más variados, como el 'Concierto para Oboe' de Heinichen, el 'Concierto para trompa' de Teleman, el 'Cantatas' de Bach o el 'Mendelssohn' y el 'Danse Sacre et Macabre para arpa y orquesta' de Debussy, el 'Concierto para piano y orquesta' de Grieg, la 'Sinfonía inacabada' de Schubert...», destacan.

«La temporada pasada, además, participaron por tercera vez en el Festival Barroco Aire de Ordizia y representaron la ópera de Mozart 'Basiten und Bastiene' en el teatro Leidor de Tolosa», indican.

Hoy ofrecerán el siguiente repertorio en Legazpi: Telemann-Overtura de la Suite en Do mayor 'La Bouffonne', Bach-Concierto para Oboe y Violín en Do menor 'Allegro', 'Adagio' y 'Allegro', Telemann- Overtura de la Suite en Sol mayor 'La Bizarre', Bach-Cantata 'Ich bin vergnügt mit meinem Glücke' con la 'Aria' (Ich bin vergnügt mit meinem Glücke), 'Recitativo' (Got ist mir ja nicht schuldig), 'Aria' (Ich esse mit Freuden mein weniges Brot), 'Recitativo' (Im Schweisse meines Angesichts) y 'Choral' (Ich leb' indess in dir vergnüget).