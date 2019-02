Aprobada la moción de Irabazi sobre la enfermedad de los pinos

Laenfermedad de la banda marrón que padecen los pinos de Euskadi y la forma de actuar ante ella llegó al Pleno a través de una moción presentada por Irabazi. Koldobike Olabide y Ane Urkiola del PNV y Agustín San Martín de EH Bildu optaron por no participar en la votación por cuestiones éticas, al tener parcelas de pinos.

El texto de Irabazi salió adelante con el voto a favor de los restantes concejales de EH Bildu. El PNV se posicionó en contra y el PSE-EE se abstuvo. La moción manifestaba «preocupación» por las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de la enfermedad de los pinos y señalaba que las instituciones vascas deben revisar los modelos de gestión forestal con el fin de promover nuevas políticas que beneficien a la ciudadanía en su conjunto y que tengan en cuenta los aspectos ambientales, económicos y sociales. El texto instaba al Gobierno Vasco a que, dentro de sus competencias en materia de sanidad vegetal, coordine la búsqueda de soluciones para hacer frente a la enfermedad, haciendo prevalecer siempre el principio de precaución y de protección de la salud o del medio ambiente frente a otras consideraciones de tipo económico.

«Ante esta enfermedad de los pinos, las instituciones vascas pretenden realizar fumigaciones aéreas por toda Euskadi con óxido cuproso, la fumigación aérea, al ser una medida poco selectiva, contaminará aquellos acuíferos, ríos y riachuelos situados en las zonas fumigadas, perjudicando a todos los seres vivos que las habitan, bien sean personas, animales o árboles, sanos o enfermos», expuso Alberto Bezunartea.

«Tal como se recoge en la ficha de seguridad del producto y en el Reglamento REACH (UE) 2015/830, el óxido cuproso es nocivo en caso de ingestión para las personas y muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, suponiendo un peligro agudo y crónico para el medioambiente, se aconseja evitar su liberación en el medioambiente y mantenerlo alejado de aguas superficiales y subterráneas», señaló. La moción de Irabazi solicitaba al Gobierno Vasco y a la Diputación la suspensión inmediata de la solicitud hecha ante el Gobierno de España para que autorice la fumigación aérea de los pinares vascos. «Rechazamos la realización de fumigaciones aéreas de óxido cuproso en las masas de pinares del término municipal y tratamientos aéreos a base de óxido cuproso en pinares propiedad del Ayuntamiento», indicó.

Desde el PSE-EE, Óscar Valbuena apuntó que, «si bien el departamento de Medio Rural de la Diputación ha solicitado al Ministerio de Agricultura la fumigación con óxido cuproso, no está para nada claro que el Ministerio otorgue ese permiso». Solicitó a las instituciones competentes «que tomen las medidas necesarias para acabar con este problema, minimizando las pérdidas de pinos y garantizando el máximo respeto al medio ambiente, la seguridad de las personas y la transparencia». Añadió que la moción de Irabazi llega cuando «aún no hay informes para poder analizar el tema y no ofrece una propuesta alternativa para acabar con el problema».

Desde EH Bildu, Altzelai calificó como «prioritario» desarrollar un modelo de gestión que responda al interés general y garantice el cuidado de los recursos naturales. «Nos preocupa la respuesta parcial y corto-placista que las administraciones públicas competentes están dando a esta grave situación de los bosques y por ello, apoyamos la moción de Irabazi», manifestó.

Desde el PNV, Javier Iraeta ofreció una extensa explicación sobre el plan de medidas de diputaciones y Gobierno Vasco para dar respuesta al problema. «La moción de Irabazi se centra en aspectos de protección del medioambiente y hace mucho hincapié en el peligro para las personas, una vez más, metiendo miedo a la población, si se logra el permiso para el tratamiento aéreo, la dosis que se emplee garantiza que no va a afectar a la población y en todo caso, es inferior a la que se emplea en la agricultura ecológica, que también usa el óxido cuproso; en todo caso, si no se realiza el tratamiento, el medio ambiente no saldrá protegido porque los bosques desaparecerán», señaló.