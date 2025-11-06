El aparcamiento de Bikuña Txiki ganará uso y seguridad tras la actual obra

C. L. LEGAZPI. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento está llevando a cabo durante estos días las obras de mejora y acondicionamiento del aparcamiento de Bikuña Txiki, cuya finalización y reapertura se espera para el comienzo de la próxima semana. «Este aparcamiento, habilitado de forma provisional en 2006 sobre la antigua parcela del garaje Gurtzain, cuenta con una superficie de 918 metros cuadrados, pero debido a la falta de señalización y a la disposición irregular de los vehículos, no se aprovechaba toda su capacidad. Tras las obras, el espacio quedará debidamente señalizado y podrá acoger hasta 45 plazas de estacionamiento», explican desde el consistorio.

Los trabajos están siendo llevados a cabo por empresa Lurkide Hondalanak, S.L. con un presupuesto de 4.029 euros (IVA incluido). Las labores consisten en la reparación de los baches existentes en la zona de pavimento asfáltico con hormigón HA-25, incluyendo un extendido y acabado superficial talochado en el pasillo central, y la limpieza y reperfilado de los dos pasillos laterales, con aporte y extendido de material todo-uno en las zonas necesarias. A través de ello se mejorarán las condiciones de uso y seguridad. El Ayuntamiento agradece la paciencia que están teniendo usuarios durante estos días en los que el aparcamiento permanece inhábil por las obras.