«Los alumnos están haciéndolo muy bien y entre todos vamos a lograrlo»

El silencio impera estos días en las aulas de Haztegi y Domingo Agirre. Los niños están lidiando su particular batalla contra el coronavirus desde sus casas. También los profesores, que diariamente y a través de los medios digitales, buscan la forma de ofrecer a sus alumnos materiales y recursos para que, en la medida de lo posible, continúen su aprendizaje escolar y mantengan una rutina de trabajo positiva en estos días de confinamiento. Las directoras de los dos centros educativos cuentan cómo están viviendo esta situación y sobre todo, trasladan a las familias un mensaje de cercanía y fuerza. «Entre todos vamos a lograr superarlo», señalan ambas.

–¿Cómo están funcionando?

–Sagrario: Una de las primeras medidas más significativas para evitar la propagación del Covid-19 en Gipuzkoa fue que los escolares se quedaran en casa, algo que, como es entendible, generó un gran revuelo entre las familias y en la propia ikastola. Estamos ante una situación compleja, los escolares están en casa, pero no son días festivos, no son vacaciones. La plantilla de la ikastola continúa trabajando, con el gran reto de preparar clases no presenciales. Son unas circunstancias completamente nuevas para nosotros. En momentos como el actual, se forma un gran alboroto en la sociedad en general. Afrontamos esta situación como una oportunidad y hemos hecho de los recursos digitales nuestra herramienta de trabajo.

–Itziar: Desde el momento en el que se declaró el estado de alarma y recibimos la comunicación de que los alumnos no acudieran a clase todo fue muy rápido y en los primeros días fue difícil organizarse, apenas había tiempo para reflexionar y tomar decisiones sobre qué hacer y cómo hacerlo. Era y sigue siendo un gran reto. Se trata de una situación desconocida, no tener a los alumnos delante, funcionar con nuevos recursos, tener en cuenta la situación y necesidades de cada casa... Nuestra prioridad es dar una respuesta adecuada a todos y cada uno y estamos centrando nuestros esfuerzos en ello.

–¿Qué dinámicas han puesto en marcha con los alumnos?

–Sagrario: Hemos realizado una organización de trabajo en función de cada etapa escolar. Damos mucha importancia a mantener una rutina. No obstante, somos conscientes de que las circunstancias de cada familia son diferentes. Compartimos horarios y planificaciones a través de la aplicación Drive con los estudiantes de 4º de Educación Primaria, DBH y Bachillerato. En el caso de los más pequeños, principalmente trasladamos el material a las familias a través de la plataforma educativa Alexia y del correo electrónico. En esas planificaciones se pueden ver los horarios en los cuales los profesores están conectados para ofrecer explicaciones, aclarar dudas y hacer un seguimiento directo.

–Itziar: Nosotros estamos utilizando el programa Einika y la vía telefónica para mantenernos en contacto con los alumnos y las familias. Por otro lado, estamos empleando la web del colegio y blogs por cursos y temáticas para proponerles distintas actividades. Nuestro principal objetivo es tener una relación diaria con ellos y ante las dificultades de esta situación, sentir que estamos todos cerca y mantener la tranquilidad. No podemos olvidar que la realidad de cada hogar es distinta en cuanto a recursos digitales, la situación laboral de los padres, la persona que se encarga del cuidado de los niños... tener en cuenta todo ello es fundamental y actuar con flexibilidad para adaptarnos a cada caso.

–¿Y cómo está trabajando la dirección y el profesorado?

–Sagrario: En un primer momento, el 13 de marzo, trabajamos desde la ikastola. Ese fin de semana se endurecieron las medidas para hacer frente al Covid-19 y nos ordenaron quedarnos en casa. Siendo coherentes con ello, extendimos al profesorado la opción de trabajar desde sus hogares. La semana pasada, del 16 al 18 de marzo, básicamente acudimos a la ikastola las personas de dirección y administración. Actualmente, excepto yo, todo el personal está funcionando desde casa. Realizamos por video conferencia las reuniones de dirección, coordinación y distintas etapas escolares. Hemos pedido una valoración de estos primeros días a Artezkaritza y a la comisión de padres y madres. A través de ellos, estamos recibiendo tanto mensajes de felicitación y fortaleza, como información sobre dificultades y aspectos a mejorar. Estamos analizándolos e intentando ofrecer soluciones y desarrollar planes de mejora. Porque uno de los aspectos más importantes para nosotros es cuidar la relación y la comunicación con las familias.

–Itziar: Hasta la fecha, los componentes de la dirección continuamos acudiendo al colegio todas las mañanas. En función de las necesidades, hay profesores que asisten en determinados momentos, pero principalmente, el objetivo general y el de todos es que trabajen desde casa. Los grupos de profesores y la dirección utilizamos distintos recursos digitales para coordinarnos y trabajar en equipo.

–¿Cómo están respondiendo los escolares y las familias?

–Sagrario: Vista la rapidez con la que se han producido los cambios en nuestro día a día, lo están haciendo muy bien. Los alumnos están respondiendo de forma responsable. El seguimiento de los profesores también es cercano. Alumnos, profesorado y familias juntas, estamos trabajando en auzolan y colaboración. Lo están haciendo fenomenal y desde aquí me gustaría decirles a todos zorionak!

–Itziar: La respuesta general está siendo buena. Es una situación nueva y difícil, que a todos genera inquietud y miedos. Por eso, es importante que, ante cualquier duda o en caso de necesitar alguna explicación, lo compartan con nosotros a través de los medios habilitados.

