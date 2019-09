Abierto el plazo para solicitar las ayudas para la compra de material escolar La petición puede tramitarse en la oficina de atención ciudadana. LEGAZPI. Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:15

El pasado 1 de septiembre se abrió el periodo para la solicitud de las primeras ayudas del Ayuntamiento destinadas a la compra de material escolar. Dicho trámite podrá realizarse hasta el 31 de octubre en el servicio de atención a la ciudadanía del consistorio, abierto de 7.30 a 15.00. También es posible presentar la solicitud online en el caso de disponer del Certificado Digital a través de la sede electrónica de la página web municipal. Podrán solicitar estas subvenciones las madres, padres o tutores de aquellos niños y niñas nacidos entre los años 2004 y 2013, empadronados en Legazpi, que estén matriculados en cualquiera de los cursos de Enseñanza Obligatoria. Para poder ser perceptores de la misma, los ingresos de la unidad familiar no deberán superar los 27.000 euros en el caso de la ayuda del tramo 1 (subvención máxima de 60 euros por hijo) y no deberán superar los 40.000 euros en el caso de la ayuda del tramo 2 (subvención máxima de 40 euros por hijo). Las unidades familiares con ingresos superiores a 40.000 euros no podrán recibir esta ayuda.

El objetivo de la iniciativa es doble, por una parte, ayudar a las familias en la compra del material escolar y por otra, incentivar el consumo en el comercio local.