El grupo de cine club Butak21 inicia otra intensa temporada

El grupo de cine club de Zumarraga y Urretxu Butak21 vuelve a traer múltiples propuestas a la gran pantalla de Zelai Arizti para la ... nueva temporada. Este viernes, a las 20.30 horas, proyectará la primera película, 'Tres amigas', del director Emmanuel Mouret.

Como es habitual, ofrecen un anticipo de la cinta. «Existe un relato cultural que ahora mismo están protagonizando las mujeres de mediana edad. Estas películas y libros tienen en común un acercamiento diferente a las mujeres en la cincuentena, que pretende huir de los clichés y del victimismo. ¿Por qué ahora?, ¿coincidencia en la voluntad de narrar algunos aspectos ocultos de su experiencia para mostrar en profundidad ciertos temas hasta ahora medio ocultos?», exponen. «Tengo miedo de que al decirlo lo haga real: ya no estoy enamorada», confiesa una de las protagonistas de la película 'Tres amigas'. «A partir de esta sospecha expresada en voz alta, los espectadores pasaremos a ser testigos de una serie de peripecias y enredos sentimentales entre las tres amigas del filme y los hombres con los que se relacionan. Una de ellas está casada, pero siente que ha perdido la chispa que tenía con su marido, otra está también casada pero no ama a su pareja y busca relaciones con otros hombres, mientras la tercera amiga es soltera pero mantiene una relación con un hombre casado», avanzan. «Toda la trama gira en torno a ellas y sus relaciones y cuando el marido de una de las amigas desaparece después de que de la mujer le confiesa que quiere dejarlo, las vidas de todos los protagonistas dan un giro inesperado», relatan.

«Ambientada en Lyon, la película del director francés Emmanuel Mouret, con guión de Carmen Leroi, muestra un conjunto de deseos no correspondidos, de frustraciones sentimentales, de dificultades para amar y ser correspondidos, de cómo el enamoramiento puede ser también un camino al sufrimiento. Las imágenes trasmiten una gran sensación de continuidad en el tono y en la fluidez. La cámara filma con elegancia y sensibilidad, la puesta en escena y la selección musical son exquisitas y como en habitual en el director, nos ofrece un festival interpretativo coral», reseñan.