Iñaki Mendiluce, Irati Arratibel, Edurne Matías y Asier Alberdi.

Alto Urola

Desde la fila más jóven de la política municipal

Las nuevas generaciones de concejales de Urola Garaia cuentan cómo está siendo su experiencia recién cumplida la mitad de su primera legislatura

Cristina Limia

Cristina Limia

Alto Urola

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

Iñaki Mendiluce, Irati Arratibel, Edurne Matías y Asier Alberdi han dado un paso al frente como concejales de sus pueblos en esta legislatura 2023- ... 2027. Procedentes de muy diversos estudios y profesiones, el escaño del Ayuntamiento entraña para ellos una primera escuela llena de ilusión, pero también de contiendas difíciles y problemas a resolver desde la distancia más corta de la política con la ciudadanía. Las nuevas generaciones del PSE-EE, EH Bildu, PNV y Ezkio Eraikiz cuentan qué les motivó a dar el paso, cómo está siendo su experiencia y cuáles son sus retos y objetivos en el ámbito local.

