Desde la fila más jóven de la política municipal

Iñaki Mendiluce, Irati Arratibel, Edurne Matías y Asier Alberdi han dado un paso al frente como concejales de sus pueblos en esta legislatura 2023- ... 2027. Procedentes de muy diversos estudios y profesiones, el escaño del Ayuntamiento entraña para ellos una primera escuela llena de ilusión, pero también de contiendas difíciles y problemas a resolver desde la distancia más corta de la política con la ciudadanía. Las nuevas generaciones del PSE-EE, EH Bildu, PNV y Ezkio Eraikiz cuentan qué les motivó a dar el paso, cómo está siendo su experiencia y cuáles son sus retos y objetivos en el ámbito local.

Iñaki Mendiluce Concejal PSE-EE Zumarraga «Estoy viviendo la política municipal con mucha ilusión»

A sus 23 años, Iñaki Mendiluce es el concejal más joven del PSE-EE tanto de la comarca de Urola Garaia, como de todo Euskadi. «Lo estoy viviendo con mucha ilusión y esa es la actitud que intento transmitir», indica. Ha estudiado Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto y la Fordham University de Nueva York. Durante el verano de 2022 fue voluntario de asistencia humanitaria y promotor de Derechos Humanos en Melilla y a principios de esta legislatura pasó varios meses en Nueva York trabajando como becario en la delegación del Gobierno Vasco en Estados Unidos y ejerciendo de observador acreditado por la ONU ante el Órgano de Comercio Internacional. Desde hace seis meses, trabaja como asesor jefe de la diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez.

Siempre le ha atraído el mundo de la política. «Toda mi vida he sentido una inclinación natural hacia expresar y defender mis ideas en lo que respecta a la gestión de lo público y al futuro de nuestra sociedad. A eso se une que comparto los valores que el PSE-EE de Zumarraga lleva materializando desde hace dos décadas: el compromiso con el bienestar, la justicia social y el interés general de los vecinos», señala Iñaki, actualmente concejal de Juventud y presidente de la comisión de Ciudadanía en Ayuntamiento de Zumarraga.

«Para mí, la máxima es hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Por ese camino seguiré, no hablando en hipotéticos, sino en indicativo. Un ejemplo: en breve renovaremos el parque de Izazpi, que bien lo necesita. Y como ese, hay decenas de proyectos y políticas que hemos puesto en marcha en estos dos años de legislatura de los que pronto daremos cuenta», reseña.

«También hay que ser autocrítico, aún hay cosas por hacer y mejorar. Otras, aunque sean eficaces, nunca dejan a todo el mundo satisfecho. Pero el PSE-EE siempre ha tenido claro que los problemas no se resuelven con banderas, sino con trabajo. A veces se nos olvida -a mí también- que la política consiste en atender demandas infinitas con recursos limitados. Si le dijera esto mismo a mi ama, me respondería que no es tan distinto a lo que pasa en casa», comenta Iñaki.

«El ambiente político en Zumarraga es hoy más sereno que en otras épocas y eso es un logro compartido por el que deberíamos felicitarnos como vecinos», añade. «Ahora bien, tampoco podemos bajar la guardia, pues existen nuevas amenazas: la desinformación y el populismo también tienen su espacio en el ámbito local», expone.

«Llegados a este ecuador de la legislatura, me encuentro con muchas ganas de seguir trabajando por Zumarraga», afirma Iñaki.

Irati Arratibel Concejal EH Bildu Zumarraga «Ser concejal me da una oportunidad diferente de seguir aportando»

«Desde muy joven he participado en movimientos sociales y populares y durante años he intentado aportar desde esos espacios», cuenta Irati Arratibel, joven de 27 años de estreno como concejal de EH Bildu en Zumarraga durante esta legislatura. «Cuando surgió la posibilidad de dar el paso al Ayuntamiento lo vi como una oportunidad diferente y complementaria para seguir aportando, con otras formas, ritmos y herramientas que permiten participar en los procesos de cambio y transformación del pueblo, en este caso, desde el ámbito institucional. Entiendo la política municipal como un espacio muy importante para dar cambios, pero no es el único», comenta.

Irati estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, realizó un máster en igualdad de género entre hombres y mujeres y hoy en día trabaja como dinamizadora de euskera. Ha formado parte de la organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai y participa en diferentes movimientos sociales como el feminista.

Cuenta que ser concejal está siendo una experiencia intensa. También de gran aprendizaje. «Exige mucha responsabilidad, porque sobre ti recaen las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas, pero también las de una misma. A ello se une que esta trayectoria no haya empezado conmigo, estoy aquí gracias al trabajo anterior de muchas personas, lo que añade un compromiso extra», relata.

Concibe la política municipal como un ámbito donde el trabajo diario tiene un ritmo muy rápido. «Hay muchas cosas que hacer y a menudo, esas lógicas no responden a las necesidades de la gente. Ello puede generar frustración, pero al mismo tiempo, te obliga a mantener la constancia, porque la responsabilidad es grande», señala.

Sobre aquello que le gustaría aportar en el ámbito municipal, indica que actualmente hay muchos retos hacia los que dar pasos importantes. «Entre ellos se encuentra la necesidad de crear un ecosistema de cuidados fuerte para avanzar en la colectivización del cuidado y profundizar en el enfoque comunitario», cita. «También considero que hay retos importantes en la transmisión del euskera y la cultura, siendo una línea absolutamente necesaria», menciona. «Y por supuesto, es fundamental luchar contra todo tipo de desigualdades sociales desde distintos frentes. Pero para acabar con ellas necesitamos políticas públicas sólidas», enuncia.

«De todas formas, diría que todos los retos u objetivos tienen la misma raíz: poner en el centro las vidas de las personas por delante de cualquier otra lógica o interés. Ese debe de ser el motor de toda política municipal y cualquier política deberá construirse desde esa premisa para que todas tengamos una vida digna», señala.

«Todo ello debe llevarse a cabo con políticas fuertes y con una cultura popular eficaz: más allá de consultas puntuales, creando espacios de participación permanentes, partiendo de los barrios y decidiendo colectivamente el futuro del pueblo», considera Irati.

Edurne Matías Concejal de EAJ-PNV en Legazpi «Es muy gratificante que tu proyecto cree un impacto positivo en las personas»

La política y la psicología van de la mano en el caso de Edurne Matías y en su forma de entender la valía de combinarlas siendo concejal. «Siempre he tenido la vocación de trabajar por las personas. Estudié Psicología y me especialicé en Necesidades Educativas Especiales porque creo en el valor de escuchar, acompañar y crear entornos inclusivos donde todas las personas tengan la oportunidad de crecer en igualdad», explica. «Cuando se me planteó la posibilidad de entrar en la política municipal, lo vi claro: la política local es el lugar donde los valores se convierten en acción. EAJ-PNV me ofrecía un espacio donde podía sumar mi mirada humana y mi compromiso con el euskera, la educación y la equidad social. Decidí dar el paso porque creo que hace falta más psicología en el mundo de la política, más empatía, más escucha y más compromiso con las realidades concretas del día a día», considera Edurne. A sus 32 años, trabaja como concejal liberada en el Ayuntamiento de Legazpi, siendo responsable de las áreas de Euskera, Educación y Desarrollo Rural.

Preguntada por cómo está siendo su paso por el consistorio, cuenta que tan intenso como enriquecedor. «Te enfrenta a la realidad tal y cómo es, sin filtros, y eso es un aprendizaje constante. Cada día supone un reto, porque gestionar lo público implica escuchar mucho, comprender diferentes puntos de vista, trabajar con equipos técnicos, resolver problemas reales... todo eso te hace crecer como persona y como profesional», describe.

«Pero sobre todo, me siento muy afortunada de poder formar parte de un equipo que cree en lo que hace. Un equipo que tiene un proyecto y que trabaja con coherencia. Es muy gratificante ver cómo los pequeños proyectos que impulsamos tienen un impacto directo en la vida de las y los legazpiarras», señala Edurne.

Entre sus principales objetivos, cita el de impulsar el euskera como expresión viva de nuestra identidad y la educación como herramientas de equidad e inclusión, garantizando que todas las personas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. «Junto a ello, mi reto es la apuesta por el desarrollo rural y el cuidado de nuestro entorno, apoyando a quienes viven y trabajan en el mismo, porque forman parte esencial de nuestra identidad como pueblo», expone. Y desde una perspectiva más personal, aboga por «promover el bienestar emocional y valores como la empatía, la resiliencia y la colaboración, tanto desde las instituciones como en el conjunto de la ciudadanía».

Asier Alberdi Concejal de Ezkio Eraikiz «Ser de un pueblo pequeño hace que desde niños nos impliquemos en todo»

La llegada de Asier Alberdi a la política municipal está completamente ligada a las particularidades de hacerlo en una población pequeña y con una plataforma ciudadana como Ezkio Eraikiz. «El hecho de formar parte de un pueblo del tamaño del nuestro hace que desde pequeños estemos muy implicados en todas sus actividades. Contar con la plataforma Ezkio Eraikiz en el municipio a lo largo de tantos años ha sido y es muy importante para los habitantes. Que yo forme parte de ella responde al proceso de votación popular que se realiza entre los vecinos y vecinas, cualquier ciudadano puede participar en la plataforma, los miembros se acuerdan entre los habitantes del pueblo. De esa votación local salió mi nombre y al ver que los vecinos querían que yo formara parte del Ayuntamiento me animé a convertirme en concejal en 2023», explica Asier, joven de 26 años procedente del caserío Garaion Azpikoa.

«Al principio te encuentras un poco perdido, no conoces el medio y son muchos los aspectos que engloba un Ayuntamiento, pero a medida que voy cogiéndole el pulso me estoy encontrando muy a gusto y está resultando ser una experiencia muy buena», valora. «Considero que es un lugar por donde todos los ciudadanos deberían de pasar en algún momento para ver y entender todas las cuestiones que hay que abordar en un pueblo, ya que en ocasiones lo más fácil es criticar al Ayuntamiento sin conocer realmente todo el trabajo que se hace desde el mismo», expone.

Habla ilusionado de los retos que afronta con Ezkio Eraikiz. «Con el 'herri plana' que venimos creando durante los últimos años como hoja de ruta, estamos trabajando para dar forma y respuesta a las pequeñas y grandes necesidades de nuestros habitantes. Dentro de ellos, la compra de la casa cural situada en casco de Ezkio era uno de los objetivos fijados y hace cuatro meses que pudimos hacerla realidad, ahora es el momento de definir el proyecto que como pueblo queremos desarrollar en ella. El de la vivienda es también uno de nuestros retos, tenemos el propósito de construir viviendas en el barrio de Santalutzi, pero toca seguir trabajando para darle forma. Todo ello, junto a los pequeños proyectos y necesidades que surgen día a día, nos ocupan de lleno», señala Asier, que estudió Mecatrónica Industrial y compagina sus responsabilidades como concejal con su trabajo en CAF.