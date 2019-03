Una feria de industria y empleo novedosa y con un triple objetivo Iosune Telleria. Responsable del Área de Desarrollo Empresarial de Uggasa. / GALILEA Uggasa, Ugle, Urola Industrialdea, Polígono Argixao y los municipios de Urola Garaia han organizado la jornada para el viernes 22 MIRYAM GALILEA ALTO UROLA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:03

El viernes día 22 de marzo ha sido el día elegido para llevar a cabo la primera Feria Comarcal de Industria y Empleo en Urola Garaia. Una feria en cuya organización han tomado parte diversos agentes de la comarca relacionados con la industria como Uggasa, Urola Garaiko Lanbide Eskola (Ugle), Polígono Empresarial Argixao, Urola Industrialdea y los cuatro ayuntamientos que conforman la Mancomunidad, siendo estos últimos los encargados de financiar este evento, que nace a raíz de un Foro y con un triple objetivo.

La idea surge de una preocupación latente que la asociación Argixao traslada a la agencia de desarrollo comarcal: falta de personal cualificado, la tendencia de la juventud por optar por la gran empresa... Tras este planteamiento, Uggasa constata que estas preocupaciones coinciden con las de muchas de las pequeñas y medianas empresas de Urola Garaia, por lo que deciden dar un paso adelante en busca de una solución.

Dónde y cuándo El próximo viernes día 22 de marzo, de 10.00 de la mañana a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas en el Frontón Ederrena de Urretxu. Para quién Dirigido a todas las empresas de la comarca, ciudadanía, personas en búsqueda de empleo y Centros escolares y formativos.

Así, con el objetivo de poner en marcha iniciativas conjuntas en Industria y Empleo, y dado que la estrategia de competitividad aprobada hace especial hincapié en dinamizar la industria, se lanza una primera fase piloto del Foro Industrial, convocando a tres empresas de cada uno de los municipios, la Asociación Argixao, otras empresas de la comarca, Ugle, Urolako Industrialdea y Uggasa; esta última es la encargada de dinamizar el Foro. En un principio se comienza a hacer una reflexión sobre el estado actual.

Según informan desde Uggasa, desde la primera reunión se constata la preocupación de todas las empresas por la falta de personal cualificado y la tendencia de los jóvenes cualificados a optar por la empresa grande. Por otro lado, también subrayan la falta de visibilidad de la pequeña y mediana empresa en la comarca. «Estamos otra vez en la época en la que las pequeñas y medianas empresas no encuentran personal cualificado, en cuanto pueden los trabajadores y trabajadoras sevan a empresas más grandes y de alguna forma volvemos a estar en la situación de hace once años», explica Itziar Salaberria, gerente de Uggasa. «De alguna forma lo que se intenta trasladar es que las empresas medianas y pequeñas de la comarca también pueden ofrecer un proyecto laboral interesante, además de trabajar en el municipio; que no todo es el salario de las grandes y que de alguna forma hay que visibilizar la industria de la comarca». asegura.

Ante esta situación, las reuniones llevadas a cabo en el Foro de Industria y Empleo se centran en la reflexión en torno al diseño, planificación y organización de la primera Feria de Industria y Empleo de Urola Garaia, pionera en la comarca.

«Parece que algunos de los valores de los jóvenes han cambiado; el trabajo no es lo prioritario, es la calidad de vida. Antes parecía que la calidad de vida se obtenía a través del trabajo pero ahora con un sueldo decente se busca otra cosa. Por eso creemos que la pequeña y mediana empresa puede ofrecer buenos proyectos porque tienes mayor flexibilidad, puedes trabajar cerca de casa, el clima laboral puede ser mejor... La verdad es que estamos muy ilusionados con esta iniciativa», aseguran desde Uggasa.

Acercar la industria

Acorde a lo expresado en el foro, las pymes de Urola Garaia entienden que cuentan con capacidad de generar empleos de calidad, más flexibles, cerca de casa y generalmente sostenidos por proyectos sólidos sin riesgo de deslocalización, por lo que el siguiente paso es dar a conocer todo esto a la ciudadanía.

Así, la Feria tiene un triple objetivo: acercar la industria a la ciudadanía para que se vea qué hacen nuestras empresas; conectar este aspecto con los centros escolares, con el fin de que los alumnos que en corto plazo vayan a incorporarse al mercado laboral conozcan de cerca la industria de la comarca; y que sirva de punto de encuentro entre las empresas entre sí, además de escaparate de empleo donde las empresas tengan la opción de gestionar ofertas de trabajo o recoger currículums.

«Lo que les estamos ofreciendo a las empresas es un stand con su imagen corporativa y también llevar su producto a la feria, que se pueda ver y tocar, que se sepa lo que se hace en cada una de ellas; también estamos grabando un vídeo en el que participarán las 22 empresas que van a tomar parte en la feria. Añadir que en su momento se dio la opción de participar a todas las empresas industriales de la comarca», dice Salaberria.

Además de los stands de las 22 empresas comarcales, habrá otro que se utilizará en el caso de que haya necesidad de realizar alguna entrevista; y uno más de Uggasa, como centro colaborador de Lanbide donde se atenderá a personas desempleadas, se recogerán currículums, se gestionarán ofertas, se ofrecerán programas o proyectos formativos...

La feria

La Feria Comarcal de Industria y Empleo se celebrará el próximo viernes en el Frontón Ederrena de Urretxu, de 10.00 a 14.30 de la tarde y de 15.30 a 18.00 horas. A lo largo de la mañana se llevarán a cabo varias mesas redondas con empresas, dirigidas a los centros escolares. Por edades, estudiantesde la comarca acudirán a esas charlas y allí se debatirá sobre «de qué quieren los alumnos que hablen las empresas». Por otro lado, y durante todo el día, la Feria será un espacio abierto a toda la ciudadanía. Vista a futuro, la idea es que la feria continúe celebrándose bianualmente y de forma rotativa entre los municipios de Urola Garaia.