Concentración llevada a cabo ayer en Urretxu-Zumarraga. LIMIA

Alto Urola

Clamor popular contra el asedio en Gaza y la intercepción de la flotilla humanitaria

C.L.

ALTO UROLA.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

Las concentraciones en apoyo al pueblo palestino y la flotilla humanitaria Global Sumud ante los últimos acontecimientos se sucedieron ayer en los pueblos de Urola Garaia. En Zumarraga, Urretxu y Legazpi, se secundaron concentraciones llamadas por 'Palestinarekin Elkartasuna' a las 19.00 para «denunciar el ataque a la flotilla y el asedio a Gaza» bajo el lema «Gazako setioa hautsi! Israel desegin!». Por la mañana, Legazpi también fue escenario de las movilizaciones de Ikasle Abertzaleak. El Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso se sumó a la iniciativa organizada por la plataforma 'GureHaurrakEreBadira' con el apoyo de los sindicatos, dentro de la cual, se hará una concentración cada jueves (comenzando ayer), a las 16.05 horas, junto al semáforo de la herri eskola, para mostrar su solidaridad con Palestina y especialmente, con sus niños. En diversos centros educativos de la comarca también mostraron su adhesión a 'GureHaurrakEreBadira' en el día de ayer.

