Una campaña para sobrellevar mejor el duelo en periodo navideño Cuestación. Se celebra por la mañana en varios puntos de las localidades de Urretxu y Zumarraga. / AECC La AECC ofrece sesiones de psicología gratuitas, los martes de mañana y tarde en Zumarraga MIRYAM GALILEA ALTO UROLA. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:37

La Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC ha puesto en marcha una campaña para ayudar a las personas que han perdido a un ser querido a sobrellevar mejor el periodo navideño. La campaña, destinada a familiares de personas que han fallecido por cáncer, está planteada para las semanas previas a la Navidad. AECC Gipuzkoa dispone de un equipo de psicólogas con amplia experiencia en duelo que ofrecen este servicio gratuito de terapias en cualquiera de las seis sedes de la asociación en el territorio: Zumarraga, Donostia, Irun, Eibar o Zarautz. Las sesiones pueden ser individuales o grupales en función de las necesidades del tratamiento en cada una de las circunstancias personales.

«La campaña llega en las semanas previas a un período en el que las dudas y las preocupaciones sobre cómo afrontar este tiempo aumentan e invaden a quienes se ven obligados a pasar por esta situación. ¿Seré la nota discordante en la mesa de Navidad? ¿Contagiaré con mi tristeza al resto de los familiares? ¿Cómo me sentiré al pasear por la calle con luces, villancicos, felicitaciones de Navidad cuando me siento triste? son algunas de las preguntas que se formulan quienes sufren la pérdida de un ser querido», AECC.

Con esta campaña tampoco quieren dejar de lado a los más pequeños de la casa, que viven de una manera muy especial la pérdida de un miembro de la familia. «Ellos tampoco pueden quedar al margen del dolor que siente una familia por la pérdida de un ser querido. Aunque resulte doloroso y difícil, lo mismo que en su día hubo que informarles de lo sucedido, en estas fechas deberíamos animarles a que expresen lo que sienten. El niño, lo primero que hace es mirar al adulto, y conforme lo asuma el adulto, así lo asumirá también el niño», señala Leire Jauregui, psicóloga de AECC Gipuzkoa.

Por todo ello, la campaña propone también hacer partícipes a los niños y crear algún elemento con ello que les ayude a elaborar esa situación de duelo: diseñar una estrella o adorno para el árbol, un dibujo, o incluso preguntarles que les apetece hacer en Navidad para hacerles ver que sus sentimientos también cuentan y que con su creatividad, ayudan a construir nuevos rituales.

Pautas de ayuda

Desde la Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC se proponen una serie de pautas que pueden ayudar a las familias a resolver algunas cuestiones relacionadas con el duelo y la Navidad y que se pueden abordar de manera anticipada para apoyar y acompañar en estas festividades, como pueden ser: adelantarse y convocar una reunión familiar para poder hablar sobre este asunto; tomar la iniciativa con temas como quizá un cambio de ubicación, un cambio de menú, los regalos...; no aislarse; respetar si alguien no quiere juntarse, o no quiere participar de los regalos, pero podemos ayudar proponiendo otras opciones o crear algo nuevo; o expresar nuestro dolor con algo simbólico como un brindis o encendiendo una vela, entre otros consejos.

Las sesiones de psicología gratuitas tienen una duración de una hora y se ofrecen en el caso de la Junta de Goierri - Urola Garaia los martes en horario de mañana y tarde (de 8.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.15 horas). La sede se encuentra en el número 1 de la calle Iparragirre (Zumarraga). El teléfono para pedir cita es el 943 72 00 57.

Cuestación, hoy

La Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa AECC saldrá hoy a la calle con el fin de recaudar fondos y así ayudar a costear los servicios que vienen prestando de manera gratuita a pacientes y familiares del Alto Urola. La cuestación solidaria se llevará a cabo en horario de mañana, de 10.30 hasta las 12.30 horas.

Una quincena de personas voluntarias serán las encargadas de recaudar con las huchas las aportaciones solidarias de quienes quieran colaborar con esta cuestación anual. Las mesas estarán instaladas en Gernikako Arbola, cerca del puente Clara Larrañaga y dos mesas en Ipiñarrieta, en Urretxu; y en la zona del mercado de Zumarraga, en la plaza Euskadi, y en la calle Piedad.

Mari Carmen Uribesalgo, presidenta de la Junta Comarcal de Goierri- Alto Urola, subraya que siempre han contado con una inmejorable respuesta por parte de los vecinos de ambas localidades. «Es también una buena oportunidad tener una presencia en la calle y recordarles a pacientes y familiares, y también a la población en general, que seguimos estando ahí ante cualquier necesidad», añade Uribesalgo.

La última cuestación llevada a cabo en nuestra comarca tuvo lugar el pasado 5 de octubre, viernes, en Legazpi donde la cantidad obtenida alcanzó los 2.659,13 euros. En aquella ocasión fueron siete las mesas distribuidas en distintos puntos del municipio.