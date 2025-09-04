Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alto Urola

Caceroladas bajo la consigna 'Genozidioa Stop! Ruptura con Israel ya' esta tarde

C. L.

Alto Urola.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

Gernika-Palestina Herri Ekimena llama a participar en las caceroladas que ha convocado para las 19.00 horas de este viernes bajo el lema 'Genozidioa Stop! Ruptura con Israel ya'. En Urretxu y Zumarraga será en la plaza Areizaga-Kalebarren y en Legazpi ante el Ayuntamiento. «No podemos permanecer en silencio ante los miles de muertos civiles, sobre todo niños, millones de desplazados, crisis humanitaria y vulneración constante de las leyes internacionales», manifiestan.

