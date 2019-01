Bakearen eguna ospatuko da bihar La Sallen

Bihar, hilaren 30ean, Gandhiren urtemuga dela eta Bakearen eguna ospatuko du La Salle-Legazpi ikastetxeak. Ekintza hau urtero eta aspaldidanik ospatzen dute. Egunean zehar, geletan ekin- tza ezberdinak burutu ondoren 11:45ean ikastetxe osoak ospakizun bat izango du. Aurten, La Salleko patioan izango da eta HH, LH eta DBHko ikasleek hartuko dute parte. Aurtengo gaia '300 LaSalle' izango da. 'One heart, one commitment, one life' abestia kantatuko dute, manifestua irakurri eta ondoren abestiaren zati baten hiru pentagrama beteko dituzte.