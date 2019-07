Edurne Iturbe: «He vivido este Alarde con mucha emoción» Capitana del alarde I.M. ANTZUOLA. Domingo, 21 julio 2019, 08:05

La antzuolatarra ha realizado por primera vez el papel en sustitución de Jose Angel Arbulu, que lo ha interpretado durante los últimos años.

-¿Cómo está viviendo estas fiestas?

-Siempre las vivo con mucha emoción y muy activamente. Para mí es un momento muy especial y este año lo ha sido doblemente por la responsabilidad que conlleva el nuevo cargo que he tenido que representar.

-¿Qué le ha supuesto ocupar este puesto en sustitución de Jose Angel Arbulu?

-Arbulu llevaba muchos años haciendo de capitán del Alarde y poder sustituirle ha sido un orgullo, pero a su vez, una gran responsabilidad. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de participar en el Alarde en otros registros. He sido fusilera, tamborilera... y siempre lo he disfrutado. Pero esta vez ha sido muy diferente. He tenido que estar muchomás pendiente todo lo que ocurría, además de dar órdenes y guiar a las compañías. Lo he vivido con mucha emoción.

-¿Cómo se ha preparado para desempeñar este cargo de tanta importancia?

-Me propusieron ocupar este cargo en sustitución de Arbulu allá por el mes de mayo. Desde entonces han sido meses de preparación y de ensayos para que todo saliese perfecto.

-¿Cuál ha sido el mayor problema al que se ha tenido que enfrentar durante la preparació?

-La voz, sin duda. Soy una persona que pierde facilmente la voz a poco que haga un mal uso de ella y, por eso, los días previos al Alarde he procurado no forzarla demasiado para poder disfrutar de esta experiencia inolvidable.