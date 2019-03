356 vitorianos ayudan a descubrir las mariposas y orquídeas que viven en Vitoria Gloria e Itziar, con algunos de los equipos que utilizan para sus exploraciones. / IGOR MATÍN Integran la red de ciencia ciudadana y han aprendido a obsevar aves, flores o libélulas ROSA SANCHO VITORIA. Domingo, 31 marzo 2019, 01:05

Un paseo por un parque puede ser un acontecimiento científico. Si uno sabe mirar puede encontrar un animal o una planta muy rara y ser testigo de que no se ha extinguido, al menos en su ciudad. Un total de 356 vitorianos se han animado desde 2013 a convertir su afición por el campo en ciencia ciudadana e intregran una red que ayuda a los responsables de Ataria a vigilar y contar algunas de las especies que existen en el municipio. Gracias a su labor, realizada en ratos libres, los responsables de jardines han reducido las siegas para proteger las orquídeas y han empezado a naturalizar los estanques urbanos, los entomólogos han contrastado que el bosque de Armentia es un mariposario con 105 especies diferentes de las 138 que hay en Vitoria y se han maravillado con la riqueza de polillas de la que hace gala Salburua.

Eriz Zurimendi y Nerea Larrazabal son los encargados de gestionar la red y de tratar de atraer cada año a nuevos voluntarios. En los próximos días lanzarán una convocatoria a través de Ataria para animar a los amantes de la naturaleza a dar un paso más y ayudar a los expertos a controlar las poblaciones de orquídeas, mariposas diurnas y nocturnas, los odonatos (libélulas y caballitos del diablo) y aves. Además, el centro de interpretación de la naturaleza Ataria tiene un programa de conservación de suelos que analiza el estado de la tierra que pisamos o cultivamos. «Queremos llegar a más gente», indica Zurimendi.

¿No es suficiente con los técnicos para catalogar todo? El coordinador de Ataria, Gorka Belamendia, explica que toda ayuda es necesaria ante una naturaleza cambiante. «Cuantos más ojos haya vigilando, mejor podremos gestionar la biodiversidad de Vitoria», zanja.

Los voluntarios reciben formación y aprenden a observar y la metología que han de seguir para apuntar los datos de cada taxón que encuentren. Cada grupo es coordinado por un experto en la materia, que es el que despeja dudas. Todos trabajan en red, ayudados por sus móviles y las redes sociales. El primer equipo se formó en 2013 y fue el de orquídeas, bajo la batuta de Agustí Agut, el responsable del Jardín Botánico de Vitoria. Ya tienen censadas 56 especies diferentes. Uno de sus hitos ha sido el de contrastar que la vulnerable himantoglossum hircinum, la orquídea del lagarto, ya no está confinada a cuatro rincones sino que crece en 18 espacios.

Detrás de descubrimientos como estos se encuentran las primas Maite Sanz y Ainara Otxoa, geógrafa y paisajista, respectivamente. Maite hizo un día un cruso de fotografía de estas bellas plantas de complejas flores y acabó apuntada a la red ciudadana. «El primer año vas con miedo, porque no ves nada. Pero te enseñan a mirar y de repente las ves en todos sitios, en cualquier jardín en las rotondas...», dice. Contagió a Ainara y ya no pueden dejarlo. Las salidas al campo las hacen hacen en quincenas concretas de abril, mayo y junio, en época de floración, pertrechadas de mochila, cámara de fotos y guía. Cada vez que encuentran una orquídea diferente «es una fiesta, saltamos de alegría y nos abrazamos».

«A veces nos ve la gente ahí tiradas y nos pregunta qué hacemos. Les decimos que buscamos orquídeas y aprenden con nosotras a mirar de otra manera», relata Ainara.

También Gloria Serrano es de las que repite. Su reto son las mariposas diurnas y la zona en la que investiga ahora es Errekaleor. «Siempre, desde que iba al monte de pequeña, me han gustado las mariposas. Vi el curso y no me lo pensé. Llevo ya cuatro años y reconozco que cada vez te vicias más. Sales a pasear y las vas buscando».