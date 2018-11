Vitoria descarta el plan de Mercedes en Goya, que albergará el centro Schommer Aspecto actual de la antigua gasolinera Goya. / IGOR AIZPURU El Gobierno PNV-PSE y el PP vuelven a la idea inicial por las dificultades urbanísticas para encajar el museo de la empresa en el edificio IOSU CUETO VITORIA. Sábado, 17 noviembre 2018, 01:17

Vuelta a la casilla de salida. El Gabinete Urtaran y el PP han descartado el plan de Mercedes para abrir un centro expositivo de la firma en la antigua gasolinera Goya y retomarán el proyecto que acordaron en primavera, basado en la creación de un espacio fotográfico dedicado a Alberto Schommer con un punto de atención turística en la planta baja. Tras la fugaz reunión entre los representantes de los tres grupos la conclusión ha sido contundente: la iniciativa de Mercedes «no tiene encaje técnico en la normativa urbanística de la parcela», han asegurado fuentes municipales.

El alcalde, Gorka Urtaran, anunció la víspera de la reunión que quería tomar ya una decisión sobre el futuro de la antigua gasolinera Goya. El Consistorio quiería zanjar el debate sobre el histórico edificio Goya de la calle Cadena y Eleta, construido en 1935 y cerrado desde hace cinco años por falta de clientes. El Gabinete Urtaran consiguió que el Ayuntamiento se hiciera con la propiedad de la estación hace un año tras sellar una permuta con Repsol con la intención de trasladar la oficina de turismo a la planta baja y abrir el centro Schommer en la primera, pero la oposición se negó a cerrar el punto de atención turística de la plaza de España y el debate derivó en una tormenta de ideas para buscar alternativas.

Tras la reunión, el Gabinete Urtaran y el PP han llegado a la conclusión de que «las valoraciones técnicas apuntan a que el proyecto no tiene un encaje técnico y las modificaciones y planificaciones que requeriría el proyecto no se adecuarían a la normativa urbanística relativa a la parcela en cuestión». Según reza el informe de Urbanismo redactado a tal efecto y realizado en base a las distintas reuniones que se han mantenido con Mercedes-Benz, «la propuesta de museo no cumple con el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana». Al parecer, la firma necesitaba más espacio, lo que obligaba a ocupar parte de unos terrenos que pertenecen al Obispado.

Después de que el alcalde renunciara a trasladar la actual oficina de turismo y se conformara con abrir «un punto de información» para visitantes en Goya en primavera, un claro guiño al PP, surgió la propuesta de Mercedes ahora descartada. Es decir, que el Ayuntamiento volverá al plan inicial: que la planta baja acoja un punto de atención turística y la primera albergue un centro dedicado al fotógrafo vitoriano más internacional, Alberto Schommer, donde también habría espacio para exposiciones de fotógrafos locales y del Archivo Municipal.