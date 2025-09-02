Vitoria cree que Foronda «no se verá afectado» tras la eliminación de un millón de asientos de Ryanair

JON CASANOVA vitoria. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vitoria considera que el aeropuerto de Foronda «no se verá afectado» por el nuevo recorte anunciado por Ryanair, que supondrá la eliminación de un millón de asientos en aeropuertos regionales de España a partir del próximo verano. «No hemos tenido ninguna conversación que haya sido negativa», ha asegurado la concejala de Promoción Económica y Turismo, María Nanclares, que ha querido trasladar un mensaje de «cautela», aunque muestra confianza en la estabilidad de la relación con la aerolínea irlandesa.

El reciente acuerdo firmado el 22 de julio garantizaba la presencia de Ryanair en Foronda hasta 2028. El pacto, adjudicado por 3,7 millones de euros (IVA incluido) para dos años de operación, incluye además un presupuesto adicional de promoción de 1,5 millones anuales.

La preocupación surge en un contexto de tensión creciente entre Ryanair y Aena. La aerolínea considera «injustificada y perjudicial» la subida de tasas aeroportuarias prevista para 2026, que elevará el coste a 11,03 euros por pasajero. Eddie Wilson, consejero delegado de la compañía, acusó al Gobierno de «indiferencia» y advirtió que los aeropuertos regionales corren el riesgo de quedar «deteriorados e infrautilizados» si se mantienen estas tarifas. «Si nosotros, la aerolínea de costes más bajos de Europa, no podemos hacer que funcionen, nadie puede», señaló.

El nuevo recorte, de un millón de asientos, será el segundo en menos de un año. En enero, Ryanair ya aplicó un ajuste de 800.000 plazas que dejó sin vuelos a aeropuertos como Jerez o Valladolid y redujo su presencia en otros como Zaragoza o Santander. En aquel momento, Vitoria logró esquivar la tijera, aunque la aerolínea llegó a no presentarse a la primera licitación de vuelos lanzada por VIA, lo que puso en entredicho el futuro inmediato de Foronda.

Superada aquella fase, Ryanair regresó al concurso público y se aseguró la adjudicación del contrato con el que se garantizarán rutas nacionales e internacionales desde la terminal vitoriana. Se trata del tercer acuerdo consecutivo firmado con la sociedad de promoción del aeropuerto, integrada por Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y Cámara de Comercio, lo que ha permitido consolidar la presencia de la compañía desde 2016.

Novedades en próximos días

Pese al escenario de incertidumbre que se abre para otros aeropuertos regionales, el consistorio vitoriano confía en que la nueva etapa permita seguir incrementando la cifra de pasajeros. El objetivo marcado por las instituciones es superar el umbral del medio millón anual, muy por encima de los 310.000 viajeros alcanzados en 2023.

No obstante, desde el Ayuntamiento insisten en que cualquier novedad sobre los ajustes de Ryanair se conocerá en los próximos días. «Si hay alguna novedad, mañana será anunciada», ha recalcado Nanclares. también ha subrayado el compromiso institucional es trabajar por «ofrecer el mejor aeropuerto posible para los vitorianos» en un escenario marcado por la pugna entre la aerolínea irlandesa y Aena.