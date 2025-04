Los vecinos podrán ocupar sin límite de tiempo las 5.000 nuevas plazas de OTA en Vitoria

BORJA MALLO vitoria. Viernes, 25 de abril 2025, 20:53 Comenta Compartir

La masiva ampliación de la OTA que Vitoria acometerá a partir de octubre había levantado suspicacias entre algunos vecinos de las zonas en las que se implantará por el riesgo de verse privados de aparcamientos libres. Pero, tal y como había hecho en procesos similares precedentes, el Ayuntamiento ha optado de nuevo por dar prioridad a los residentes: las 5.000 plazas de estacionamiento restringido que comenzarán a funcionar en el último trimestre de este año se pintarán de verde.Quienes vivan en una de las zonas afectadas por las nuevas limitaciones y hayan adquirido una tarjeta específica podrán dejar sus coches sin límite de tiempo en plazas.

También podrán acceder otros vehículos en sistema de rotación, siempre previo pago –ya sea de manera virtual en la aplicación digital o en los nuevos parquímetros que se instalarán– y con el límite temporal máximo establecido en este caso, que es de 90 minutos.

Esta medida de priorizar a los residentes da continuidad a la política que se había aplicado en las últimas ampliaciones de la zona OTAen Vitoria, la más reciente el pasado 2023 con 3.300 nuevas plazas entre Adurza, San Cristóbal y Judimendi. Y es que la pretensión del Ayuntamiento es aportar facilidades a quienes tengan su domicilio en el entorno de las calles restringidas y que esos barrios no continúen saturados por los vehículos que se encuentran de paso.

Los habitantes de las zonas afectadas podrán aparcar libremente en las mismas y en las adyacentes si se hacen con anterioridad con la tarjeta específica que constata su condición de residentes. La misma tiene actualmente un coste de 45,6 euros anuales por vehículo y no se esperan especiales incrementos en ese precio. Eso sí, en las áreas nuevas no se podrá adquirir hasta que la nueva ordenanza no tenga luz verde.

Otra novedad será la implantación del distintivo específico para gremios, autónomos y profesionales que les permitirá estacionar en todas los espacios restringidos de la ciudad sin límite de tiempo y sin obligación de ticket. Habrá asimismo nuevas zonas de carga y descarga OTA gratuitas pero con una duración máxima de 30 minutos para favorecer la rotación. A partir del verano del 2026 se apagarán los parquímetros desde el 1 al 31 de agosto y cambian las multas. Las faltas leves (no haber sacado el bono en papel o digital, pasarse de tiempo o invadir una plaza de residente) se penalizarán con entre 30 y 50 euros (ahora son 30-45 euros). Las graves (falsificar datos, llevar distintivos caducados o manipulados), con 200.

Si todo el proceso de aprobación de la nueva ordenanza municipal va en plazo, está previsto que durante el verano se pinten de verde las calles de Arana (600 aparcamientos), las de Aranbizkarra (incluidas Hortaleza y Amizkarra) hasta los pares de la calle Valladolid para un total de 900 plazas; todas las de Santa Lucía con Los Astrónomos (600); Aranzábal y la Avenida de Gasteiz, desde Beato Tomás de Zumárraga (no entra) hasta Portal de Castilla (600, a la espera de concretar la reforma del bicicarril que eliminará alrededor de 160 estacionamientos); y San Martín, desde Pedro Asúa a la Avenida (2.200). Por petición vecinal, se incluirá en la OTA de Adurza la calle Las Trianas, que perderá alrededor de medio centenar de espacios para el aparcamiento libre. De las actuales 6.000 plazas que cuentan con limitaciones se pasará a 11.000.

El proyecto de ordenanza será debatido en breve por los grupos y se abrirá un plazo de enmiendas. Si hay mayoría suficiente, como ya ocurrió con la última extensión votada a favor por EH Bildu y Elkarrekin, podría ser el 1 de octubre.