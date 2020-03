VALLE DE LÉNIZLos bomberos desinfectan las residencias La residencia Jose Arana será hoy desinfectada por los bomberos. / JOXEBI Los protocolos se llevan a cabo tanto en la de Eskoriatza como en la de Aretxabaleta JOXEBI RAMOS valle de léniz. Jueves, 26 marzo 2020, 00:51

La Diputación Foral de Gipuzkoa, con el fin de frenar los contagios por el coronavirus en las residencias de ancianos del territorio, decidió el martes que los residentes podían salir de las mismas para que puedan estar durante la pandemia en casas de sus familiares, asegurando que se mantendrán dichas plazas cuando finalice esta crisis sanitaria. Esta opción es para las residencias que tienen plazas concertadas con la Diputación. A día de ayer, ningún familiar de los mayores que se encuentran en las residencias GSR Debagoiena de Aretxabaleta y Jose Arana de Eskoriatza lo habí solicitado.

En la residencia atxabaltarra hay en estos momentos 166 ancianos y en la eskoriatzarra en la actualidad son treinta los residentes. Concretamente, en la residencia atxabaltarra hay 125 plazas concertadas. Hasta el día de ayer no se había detectado en ninguna de las dos residencias ningún caso de coronavirus. Como desde el pasado viernes no se pueden realizar visitas, lo que se ha establecido es un turno que se establece bajo petición para que los familiares puedan realizar una vídeo-llamada por 'skipe' cada día.

Residencia Jose Arana

Desde ambas residencias se quiere transmitir tranquilidad a los familiares de los mayores que se encuentran en las mismas, porque como señalaba ayer la psicóloga de la residencia eskoriatzarra, Iratxe Arrillaga, «estamos siguiendo las normas que nos llegan tanto desde la Diputación como desde Osakidetza. Los que trabajamos aquí, tanto cuando llegamos como cuando salimos, nos tomamos la temperatura y tenemos en cuenta las medidas de higiene, con el lavado de manos con alcohol y todo el protocolo que debemos realizar. Las responsables de la limpieza tienen también unas pautas específicas. No hay visitas de familiares desde el pasado viernes».

Precisamente hoy a las 16.00 horas los bomberos acudirán a la residencia a realizar una desinfección de la misma, algo que se está realizando poco a poco en todas las residencias guipuzcoanas.

GSR Debagoiena

En la residencia GSR Debagoiena de Aretxabaleta se están siguiendo los mismos protocolos desde el pasado viernes, como señala la coordinadora de la misma. «Se están tomando todo tipo de medidas, como separarles para que haya una distancia de seguridad entre los residentes tanto en salones como en zonas comunes. Se han establecido turnos de comidas para que no estén más de dos en cada mesa, con el fin de que la distancia de seguridad sea de metro y medio entre un usuario y otro. Se han organizado los salones, el mobiliario está todo por módulos, intentando no rotar el personal, que no se mezclen los usuarios, por lo que las actividades se están haciendo en planta en vez de que baje la gente. Los uniformes se lavan en la propia residencia. Todos llevamos mascarilla y guantes durante todo el turno». A las 21.30 del martes se había encargado que la empresa Ondoan realizara una desinfección y ayer llegaron los bomberos y volvieron a desinfectar toda la zona de abajo y el exterior. Los bomberos volverán una vez a la semana mientras dure la crisis sanitaria.