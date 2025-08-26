La Unión ofrecerá conexión directa entre Vitoria y el campus de Leioa tras la renuncia de Altube

ANIA IBAÑEZ Vitoria. Martes, 26 de agosto 2025, 20:18 Comenta Compartir

La Unión, concesionaria de la ruta entre Vitoria y Bilbao, establecerá una nueva conexión directa entre la capital alavesa y el campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Leioa como refuerzo de su actual enlace con la capital vizcaína, tras la renuncia anunciada la pasada semana por la asociación Altube, que desde hace cuarenta años prestaba el servicio de autobuses hasta Ingenieros, Deusto, Sarriko, Leioa y Mondragon. El colectivo explicó, a través de un comunicado, que la suspensión se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas.

El nuevo servicio de La Unión permitirá fletar autobuses en los horarios 'punta' de la mañana (las 6.25 y las 7.25 horas), «al amparo del itinerario vigente» y también a partir del mediodía. La empresa todavía baraja los posibles horarios que estarán disponibles para el regreso a casa de los universitarios. Eso sí, está abierta a modificarlos en función de la afluencia y de las necesidades de los usuarios.

En estos horarios, esta nueva conexión tendrá tres paradas en Vitoria. La primera será en Universidad (calle Aguirre Miramón); la segunda en el número 18 de la Avenida Gasteiz, 18 (Juzgados) y, por último, en la estación de autobuses. Habrá autocares directos a Leioa, por un lado, y Deusto-Sarriko-Intermodal de Bilbao, por otro. También se establecerá un «equilibrado servicio de retornos entre ambos campus universitarios a partir del mediodía», apunta la empresa de transporte de viajeros.

De forma paralela, La Unión ha transmitido a los departamentos de Transporte de las instituciones competentes -diputaciones de Álava y Bizkaia- que, «en el ejercicio y amparo de su derecho, no admitirá la existencia de autorizaciones que puedan no cumplir la normativa vigente». Por otro lado, la compañía quiere aclarar que el servicio que une Vitoria-Gasteiz y Bilbao es «una línea a riesgo y ventura y, como tal, no recibe ninguna subvención directa de las administraciones forales», apostilla. «Son los viajeros recurrentes de todo el Estado los que reciben bonificaciones, recogidas en los Reales Decretos promulgados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que alcanzan la gratuidad para menores de 15 años, el 50% para las personas con edades comprendidas entre los 15 y los de 26 años y 40% para el resto», apostilla.

Asamblea de Altube

Por otro lado, la asociación universitaria Altube celebrará en la tarde de este martes una asamblea general extraordinaria. En la misma, se abordará la situación económica de la agrupación -se presentará un informe de viabilidad encargado a la firma Vadillo Asesores, y dará cuenta de sus deudas y de las gestiones realizadas en este ámbito. De igual modo, se informará a los asistentes sobre el cese de los servicios de transporte, así como de la situación jurídica y administrativa.

Otro de los puntos del orden del día permitirá abordar el futuro de Altube. Además, se aprobará, si procede, la «disolución y liquidación» de la asociación; al igual que la posible solicitud del concurso de acreedores