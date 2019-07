Simon Eiouf, alcalde de la comunidad senegalesa de Mbam, visita Aretxabaleta Eiouf, junto a Elkoro, Sene, Sarr y Uribarri. / JOXEBI Se reunió con su homólogo Unai Elkoro para presentar un proyecto sobre 'mosquiteras' JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 18 julio 2019, 00:17

Simon Eiouf, alcalde de la comunidad senegalesa de Mbam, formada por varios municipios, realizó ayer una visita relámpago al municipio atxabaltarra. Fue recibido por el alcalde atxabaltarra Unai Elkoro y la concejal de Desarrollo Social, Karmele Uribarri. El alcalde senegalés contó con la ayuda del matrimonio senegalés residente enArtxabaleta, formado por Aminata Sene y Suleiman Sarr, para traducir la conversación que se mantuvo en la reunión en el consistorio atxabaltarra. Aminata Sene y Suleiman Sarr se conocieron durante sus estudios de primaria y secundaria en Mbam.

La visita era exclusivamente para hablar de los proyectos con el consistorio atxabaltarra. Pero como señala Suleiman, «ayer mantuvimos una reunión, en el Gobierno Vasco, con responsables de la Agencia Vasca de Cooperación con el Desarrollo para preguntar de qué forma cooperan con los proyectos de otros países. Trataremos de ponernos en contacto también con Mundukide para ver si pueden colaborar con nosotros».

El alcalde senegalés llegó a Aretxabaleta para presentar el 'Plan de Desarrollo Comunal de Mbam'. Señaló ayer que «agradezco a Suleiman y al alcalde que me hayan facilitado esta visita. He venido a Aretxabaleta para ver si podemos mantener algunos proyectos de cooperación. Quiero ver qué formato de cooperación puede hacerse y quería ver cómo vivía la gente de mi pueblo aquí. Es la primera visita que hago a España. Ya estuve hace algún tiempo en el departamento de Isere, en Francia. Los dos días que he estado aquí me han permitido conocer un poco la cultura vasca, he comprobado que la gente es muy acogedora».

El alcalde atxabaltarra comentó que «nos han propuesto un proyecto y vamos a ver qué tipo de colaboración podemos establecer». Hoy se reunirán en Bergara con la asociación Ndank Ndank.

Plan de Desarrollo Comunal

El alcalde senegalés Simon Eiouf, de 45 años, fue elegido hace 5 años. El pasado mes de abril ya se habló de este viaje pero debido a las elecciones, tanto en España como en Senegal, no se había podido realizar un calendario para realizar esta visita.

Eiouf puso en marcha el Plan de Desarrollo Comunal de Mbam en 2017 porque es conocedor de la falta de infraestructuras y recursos para poder poner en marcha proyectos. Por ello realiza gestiones con la intención de realizar movimientos de cooperación que pueda facilitar el mismo.

Uno de los proyectos en los que está inmerso es el de la adquisición de 1.000 mosquiteras para ponerlas en las camas, ya que en Senegal hay en los meses de agosto y septiembre una fase muy elevada de la enfermedad de la malaria debida a las picaduras de los insectos. Para ello piden ayuda y cooperación.

La población de la comunidad de Mbam es de unos 13.000 habitantes, y con este proyecto se trata de hacer llegar ayuda a las personas de las zonas más afectadas. Viven de la pesca, la agricultura y la artesanía.

Siete senegaleses

En el municipio atxabaltarra viven siete senegaleses que son precisamente de Mbam, y son los que han facilitado la visita del alcalde senegalés. Suleiman Sarr llegó a Aretxabaleta en 2011 y su familia, formada por su mujer, su hija y una sobrina, llegaron en 2013. Otros dos chicos senegaleses han llegado al municipio atxabaltarra hace un año.