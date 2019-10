El grupo municipal de EAJ-PNV ha querido salir al paso «ante las acusaciones vertidas la semana pasada desde EH Bildu al gobierno municipal. Nos vuelven a acusar de improvisación, la misma cantinela de la pasada legislatura. Queremos aclarar que nosotros ya tenemos un plan, basado en nuestro programa. En el mismo presentamos nuestros proyectos estrella y gracias al apoyo recibido por la ciudadanía tenemos como objetivo llevarlos a cabo esta legislatura».

Para ello añadió el alcalde atxabaltarra que hizo de portavoz del grupo que «es obvio que para llevar a cabo nuestro plan de legislatura es necesario una planificación anual, ya que no es posible ejecutar todos los proyectos a la vez, no tenemos recursos, ni económicos ni personales, ni es posible organizativamente para ello. Por ejemplo, para implantar el nuevo ambulatorio previamente es necesario trasladar Basotxo al convento. Realizamos la planificación anual con ese objetivo, ahora mismo, en colaboración con los respectivos técnicos, estamos elaborando los presupuestos del 2020 donde se reflejará lo que pretendemos ejecutar durante el siguiente año. En este documento tienen cabida además de los proyectos estrella, todas aquellas áreas de competencia municipal, deporte, bienestar, o igualdad. Por cierto, el plan de igualdad se aprobó el año pasado, es un plan de 4 años en el que se concretan las acciones anuales ya recogidas en los presupuestos del 2019 y así será en los siguientes».

Propuestas constructivas

Elkoro señala respecto a la labor del gobierno municipal que «no es sólo llevar a termino proyectos estrella. Para nosotros el primer punto de nuestro programa es el más importante, que sea el primer punto no es casual, apostamos por un modelo de gobernanza abierto y transparente. Seguiremos colaborando estrechamente con la ciudadanía garantizando la participación. Estamos abiertos a analizar cualquier propuesta constructiva, venga del pueblo o de EH Bildu». A lo que añade que «nos acusan de miedo a ser fiscalizados. En este punto queremos dejar bien claras las cosas, EH Bildu cuenta con 2 miembros de pleno derecho en la comisión de Gobierno, uno de los cuales liberado a jornada completa y con responsabilidad de gobierno. Se les ha dado todas las facilidades para estar informados de primera mano, por lo que nos parece inaceptable que se nos acuse de falta de transparencia o de miedo alguno a la fiscalización. Por último, nos gustaría recalcar que nuestro deseo es que ésta sea la primera y última vez que respondemos este tipo de acusaciones. Nuestra intención es seguir trabajando con ilusión en respuesta a la confianza depositada en nuestro grupo el pasado mes de mayo».

El tema de la biblioteca

Sobre la situación de la biblioteca, Elkoro quiere responder asimismo a las acusaciones de EH Bildu comentando que «en el caso de la biblioteca, el problema surgió porque dos de las ayudantes de biblioteca que trabajaban a media jornada dejaron el puesto a la vez, por cierto, estas contrataciones las heredamos de la corporación anterior, no cabe duda de que con contratos parciales es mucho más difícil mantener una estabilidad, ya que el trabajador se irá siempre que encuentre otro puesto de jornada completa. Nos avisaron a finales de julio y hemos procurado sustituirlas lo antes posible, de hecho, se contrató una persona a jornada completa, pero tras media jornada de trabajo dejó el puesto, por lo que cuando uno de los trabajadores cogió vacaciones no hubo otra alternativa que cerrar la biblioteca. Las restricciones a la contratación impuestas en los presupuestos generales del estado dificultan mucho la estabilización de funcionarios, estamos analizando el tema de Arkupe en global, no sólo la biblioteca, para ver si es posible redefinir los puestos de cara a ser más flexibles y mejorar el servicio al público».