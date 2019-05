Rutas por bodegas, hoy en Villabuena de Álava

Hoy, 11 de mayo, y coincidiendo con fin de semana que antecede a sus fiestas patronales, Villabuena de Álava pone en marcha un evento con el que presenta en público el Villabuena Wine Tour, iniciativa turística que obtuvo recientemente el Best Of de Enoturismo. Los asistentes podrán conocer de primera mano y a un precio especial (23 euros, en vez de los 35 que cuesta habitualmente), un recorrido complementario por tres bodegas del pueblo y cata final en el Hotel Viura. Los participantes no sólo podrán conocer diferentes conceptos de bodega, sino que catarán un vino especial maridado con una tapa en cada una de ellas.

Los asistentes con entrada podrán elegir entre cuatro rutas diferentes formadas por las siguientes bodegas: Luis Cañas-Barronte-Maestresala-Berarte-Araico-Izadi, Frías del Val-Valserrano-Cándido Besa y Bikain-Molina Pérez-Beltxuri, con parada final en el Hotel Viura. Entradas ala venta en la página web eventbrite.es