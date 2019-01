Recordando la historia del ciclismo vasco Riaño, Galdós, Aranzabal, Perurena, Lejarreta y Beloki, posando juntos dentro del santuario. / JOXEBI Marino Lejarreta, Joseba Beloki, Txomin Perurena, Paco Galdós, Jesús Aranzabal y Javier Riaño recordaron sus vivencias txirrindularis JOXEBI RAMOS LEINTZ GATZAGA. Martes, 29 enero 2019, 00:31

El mundo del ciclismo vasco tuvo una gran representación el sábado en Leintz Ga-tzaga. A través de cinco grandes ciclistas, se pudo conocer algo más sobre la historia txirrindulari de Euskadi.

Y es que como se había anunciado, y organizado desde Dorletako Ama Txirrindulari Lagun Elkartea se acercaron para dar una charla-coloquio, cinco grandes figuras del ciclismo vasco: Marino Lejarreta, Joseba Beloki, Paco Galdós, Txomin Perurena y Aranzabal, que estuvieron acompañados por el tesorero de la Vuelta al País Vasco, Javier Riaño, que se sumó a este acto.

En primer lugar, acudieron al santuario de Dorleta a las 11.00 horas para ver la exposición con fotografías y maillots que allí está abierta desde noviembre sobre la 'Historia del ciclismo vasco'. Un recorrido a través de 133 fotografías entre las cuales pudieron verse en algunas de ellas estos cinco ciclistas. Alberto Altube, uno de los responsables del club ciclista gatzagarra, fue el encargado de dar las explicaciones en el recorrido de la exposición a los invitados.

Fueron muchos los aficionados que se acercaron hasta la casa de cultura a escucharles

Posteriormente a las 12.00 horas se dirigieron a la casa de cultura situada en el palacio Garro, donde les esperaban numerosos aficionados que se acercaron hasta allí a oír la charla que ofrecieron, y tuvieron ocasión de realizarles preguntas en un gran ambiente txirrindulari.

Evolución del ciclismo

El ciclista más veterano de los cinco que acudieron a esta cita era Jesús Aranzabal, nacido en 1939 que fue corredor cuatro años en el Fagor y siete en el Bic. Señaló que le gustaba mucho la exposición que acababa de ver. Los recuerdos regresaban a su mente repasando las fotos de la exposición, «mis mejores recuerdos como ciclista fueron con el Bic, porque en este equipo nos daban el calendario de todo el año, pero con el Fagor, Matxain no nos lo daba».

No es necesario recordar todos los grandes premios y buenas clasificaciones de Marino Lejarreta. Señalaba que «yo he estado varias veces en el santuario, pero esta exposición es muy bonita y merece la pena acercarse a verla porque se aprecia los cambios que ha habido en el ciclismo en los comienzos y posteriormente. He dejado en el santuario varios de mis maillots».