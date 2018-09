Neo será recibido por el Papa Francisco Mari Carmen Astigarraga con su perro Neo y la foto que le entregarán al Papa Francisco. / JOXEBI La audiencia será el próximo miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 16 septiembre 2018, 01:10

Llegó el día de partir hacia Roma. Hacia el Vaticano. Donde el miércoles de esta próxima semana, Mari Carmen Astigarraga y su perro Neo, serán recibidos por el Papa Francisco. Serán 1.700 kilómetros por carretera. Mari Carmen partirá hoy en un coche prestado por una amiga ya que el suyo se le estropeó justo el día 16 de agosto, fecha en la que iba a salir con la familia de vacaciones. Irá acompañada por su marido, Pedro, su hijo Julian, y por supuesto, Neo. Saldrán a primera hora de la mañana porque tienen intención de cubrir mil kilómetros hasta llegar a Ventimiglia, el pueblo que hace frontera entre Francia e Italia, donde pernoctarán en una granja. Mañana volverán a ponerse en ruta para llegar a Roma, tras 700 kilómetros más.

La intención de este viaje para el que Astigarraga solicitó audiencia y se le respondió afirmativamente es «reivindicar que los animales sean reconocidos como un perregrino más en el camino de Santiago, y que tengan acceso libremente a los mismos lugares que los humanos». Y cuando piden esto no solo es para los edificios públicos, si no también en los albergues. De hecho, como señala Astigarraga, «ya hemos conseguido, gracias al apoyo y la presión de los peregrinos, que hayan entrado perros en algunos albergues que antes no podían hacerlo. Porque hasta ahora la excusa era que los peregrinos no querían que entraran animales, pero se está viendo que no es así».

Perros en la catedral

Pero la reivindicación va más allá ya que Carla Rocci, presidenta de la asociación italiana ENPA (Ente Nationale Protezione Animali) ha mandado una carta al convento de Santa Ana, donde reside el Papa Francisco, en la que se reclama que «por favor dejen entrar a los perros en la catedral de Santiago». Como señala Astigarraga «que determinen qué horario, de qué manera. Que ellos elijan un momento para que los peregrinos que vayan con sus perros, puedan entrar en la catedral de Santiago. Porque la finalidad del peregrino es entrar, pero es una incongruencia que no puedan hacerlo porque estén acompañados de un animal», explica Astigarraga.

Astigarraga le entregará como regalo al Papa Francisco, un 'Cordel de ciego' con nueve imágenes, que han realizado dos ilustradores. Además le regalarán una fotografía de Neo en la que se le ve con la concha de Santiago, y una camiseta que han sacado para costearse al menos parte del viaje con el lema 'Xuntas no camiño-Bidelagun bidean'. Se puede comprar al precio de diez euros en el local que tiene Astigarraga , Bizitza Zentrua, en Loramendi 25.

Astigarraga es consciente de que no tendrá mucho tiempo para hablar con el Papa Francisco, y cree que le dirá «vengo para que los animales sean reconocidos como peregrinos igual que los humanos en el camino de Santiago y podamos acceder a los templos con ellos libremente». Y le ha enseñado a Neo que cuando diga «su santidad» le de la pata al Papa Francisco.

Neo estará acompañado

La audiencia con el Papa Francisco será el miércoles a las 9.30 de la mañana en la plaza de San Pedro. Estarán en una grada especial que se ha dispuesto en la que habrá más gente, por otros motivos. Astigarraga estará acompañada de nueve personas. Además de por su familia y por supuesto, el auténtico protagonista de esta historia, Neo, estarán dos miembros de la asociación APACA, el bergarés Jabo Elguezabal, que junto a Maria Lasa, son los que han ilustrado el 'Cordón de ciego'. A ellos se unirán para completar el grupo, Mirari Korta, que es la que ha traducido los a euskera los bertsos que ha escrito en castellano Astigarraga para ponerlos escritos en el 'Cordel de Ciego'; Pencho Tárraga, que es un terapeuta de Murcia y la presidenta de ENPA, Carla Rocci. Para después de la recepción, han preparado una pancarta en italiano, euskera y gallego en la que se indicará: 'Abriendo camino camino a los perregrinos', que podrá verse en la plaza de San Pedro. Se pondrán las camisetas que han sacado para recaudar fondos para este viaje.

El regreso lo realizará Astigarraga en ferry, junto a su hijo y Neo. Llegarán a Barcelona y desde allí con su coche, a Aretxabaleta. Su marido regresa el día antes, en avión, por asuntos laborales.