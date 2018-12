El próximo miércoles actuará el grupo de góspel Ispirit en el salón Zaraia

El grupo donostiarra de gospel Ispirit presentará su espectáculo musical el próximo miércoles a las 20.00 en Zaraia Aretoa.

Enmarcado en el XIII Ciclo Gospel, que está recorriendo todo el País Vasco durante estas fechas, Ispirit visita por primera vez Aretxabaleta con todo un espectáculo gospeliano al máximo nivel. El grupo lo forman Lidia Insausti, Ainhoa Eguiguren y Lide Hernando a las voces, flanqueadas por Iñaki Miguel al piano, Iñaki Santos al órgano, María Soriazu al bajo y Andoni Etxebeste a la batería, que ofrecerán un concierto de 80 minutos de duración.

«Es un placer acudir a Aretxabaleta para ofrecer un concierto que hemos preparado con mucho mimo y esmero», relatan los integrantes del conjunto. Ispirit presenta un repertorio diverso, con clásicos del gospel, canciones con menos carga religiosa pero espirituales, incluso algunos temas propios. «El concierto es muy variado. No faltarán temas míticos y conocidos del gospel como 'Oh happy day' o 'Amazing grace'. Pero también habrá otros, que sin ser ortodoxos tienen una carga espiritual profunda como es el caso de 'Bridge over troubled water' de Simon & Garfunkel, o 'If I can dream' de Elvis Presley», explican, y añaden que sonarán temas propios como 'Breathe again'.

Ispirit nació en 2016, fruto de la colaboración del pianista Iñaki Miguel con cada una de las vocalistas en proyectos diferentes. Como explica el músico donostiarra y director musical del grupo, «con Ainhoa formé un grupo de «oldies» llamado Old Charm Blues hace 10 años, y más tarde The Lord, dedicado al gospel; con Lide creamos Moon Fields en 2014, grupo de soul reconvertido posteriormente al gospel; y con Lidia montamos Evening Prayer, dúo de gospel. Ahora nos hemos unido todos, y hemos ampliado la sección rítmica para crear un bombazo, que es Ispirit».