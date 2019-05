Presentadas las jornadas de 'Deporte de inclusión' que se desarrollarán en Donostia El grupo organizador de las Jornadas 'Deporte de Inclusión', junto a los colaboradores. / JOXEBI Esta iniciativa, promovida por el UDA Aretxabaleta y el Hospital San Juan de Dios, pretende reunir a jóvenes y a personas con enfermedades mentales JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 19 mayo 2019, 00:17

El pasado martes se presentaron las jornadas 'Inklusioa: esnatu, mugitu, ausartu eta erabaki', promovidas por la UDA Aretxabaleta y el Hospital San Juan de Dios, que se desarrollarán del 5 al 7 de junio en Donostia, y que incluirán la práctica de varios deportes los dos primeros días. El último contará con dos conferencias.

Este evento pretende reunir a personas con enfermedades mentales a causa de la drogodependencia y a jóvenes. El objetivo es que se relacionen entre ellos, y así sensibilizar a través de la práctica de deportes en equipo. Se reflexionará entorno al consumo de substancias.

Apoyos a la iniciativa

En la presentación Aritz Otxandiano, responsable de transformación social del grupo Fagor, que también colabora con la iniciativa, señaló sobre estas jornadas que «el grupo Fagor apoya una iniciativa de este tipo porque desde los inicios, y en general, en la experiencia cooperativa de Mondragón hemos tenido siempre muy claro que la educación es la base de cualquier sociedad avanzada. Y desde el principio hemos aportado por apoyar a diversas iniciativas en torno a la educación. Y que educar no solo tiene que ver con la educación reglada, si no que educa el conjunto de la comunidad en valores, actitudes. Entonces este tipo de iniciativas que nacen de la comunidad para influir en la educación, para formar a personas más saludables y equilibradas, nos parece una iniciativa muy interesante que hay que apoyar y estamos encantados de colaborar con la iniciativa».

Por su parte, Jose Mari Eizaguirre, presidente de Mondragon Assembly, y que también colaboran con este proyecto, comentó en la presentación que «nos pareció interesante desde el primer momento cuando nos presentaron el proyecto, porque teniendo en cuenta que somos una cooperativa, el objetivo principal de una cooperativa es crear puestos de trabajo estables y un proyecto como el de UD@A lo que hace es desarrollar personas con capacidades y habilidades que nos vienen luego bien para los futuros cooperativistas. Por eso consideramos que es un proyecto bueno para tener gente sana y poder luego con eso cubrir las necesidades que podamos tener las diferentes cooperativas de la zona».

Como representante de los padres y madres de Eskoriatza que colaboran en este proyecto, Susana Alvarez señaló que «como padres tenemos una responsabilidad, puesto que se nos ha dado la oportunidad de apoyar esta iniciativa, lo que tenemos que hacer como padres es aprovecharnos, porque el valor más importante que tenemos como padres, el mayor tesoro que tenemos en nuestras casas son nuestros hijos. Pensamos que es una iniciativa importante y que están apoyando todos los sectores. Y nosotros, como padres y madres, debemos implicarnos y tomar parte activa de todos estos. Por ello queremos animar a todos los padres y madres a que tomemos parte activa de este proyecto. Porque no es algo que debamos decir que nos lo dan hecho, que ya lo harán otros. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad que tenemos que apoyar todo esto e implicarnos».

Un responsable del equipo de trabajo de San Juan de Dios aportaba una interesante reflexión sobre esta jornada: «los chavales y los pacientes que van a participar en estas jornadas, van a llegar allí, y no se van a conocer. Porque en las dos jornadas de deportes se van a hacer equipos mixtos con adolescentes y pacientes. Y entonces me haría una pregunta. Van a tener diez minutos para ponerse de acuerdo. Imaginemos que lo hacen. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿Y porqué no les damos más voz más a menudo a los chavales? Porque si son capaces de ponerse de acuerdo durante dos días para que las cosas salgan bien, igual resulta que los chavales tienen algo que decir a partir de ahora. Hay que confiar en ellos».

Programa de actividades

El programa contará con dos actividades diferenciadas. Por una parte, habrá jornadas deportivas, que se realizarán en el polideportivo Bentaberri. Y además, habrá conferencias que serán impartidas en la facultad de Arquitectura de Donostia.

Los días 5 y 6 de junio se desarrollarán las jornadas deportivas en el polideportivo Bentaberri. Habrá jornadas de fútbol sala, petanca, baloncesto y voleibol. Tomarán parte los alumnos y las alumnas de 4º curso de la ESO de los centros Kurtzebarri y Arizmendi, junto con los pacientes y las pacientes del Hospital San Juan de Dios. El objetivo será reflexionar sobre las consecuencias que lleva consigo el consumo de drogas, y a su vez, fomentar la práctica del deporte y la vida activa.

Y el día 7 como cierre de las jornadas, se impartirán dos conferencias abiertas en la facultad de arquitectura con el objetivo de encontrar nuevas claves para la prevención del consumo de substancias entre los y las jóvenes, desde la perspectiva comunitaria.

La primera de las conferencias se titulará 'La educación como herramienta de prevención' y será impartida por Patricia Ros, que es psicóloga clínica por la universidad de Barcelona, responsable del programa Planet Youth de Tarragona, y responsable del área de prevención del ayuntamiento de Tarragona. Se dará de 9.30 a 11.30 en castellano.

Y la segunda conferencia programada la dará Marta Torrens, doctora en medicina y especialista en psiquiatría. Actualmente, profesora titular del departamento de psiquiatría y medicina legal de la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema que abordará será 'Consumo de sustancias y patología dual'.

El proyecto UD@A se inició en julio de 2017 cuando la UDA Aretxabaleta Kirol Elkartea y el Hospital San Juan de Dios firmaron un convenio de colaboración. De esta manera se puso en marcha el proyecto UD@A 'Nerabezaroan drogen aurka elkarturi'. Desde entonces se han llevado a cabo diferentes actividades y el programa 'Inklusioa' también se enmarca en el mismo. Los ayuntamientos de Aretxabaleta y Eskoriatza se han sumado a la iniciativa, con el propósito de llegar a todos y todas las adolescentes.

Desde los inicios el objetivo ha sido colaborar en la prevención de la drogodependencia. El público objetivo son los y las adolescentes de

Aretxabaleta y Eskoriatza. De alguna manera, se pretende impulsar los valores deportivos y fomentar el compromiso social a favor de una vida saludable.

En este proyecto están implicados directamente diferentes agentes, como los entrenadores/as, padres y madres, jóvenes, la directiva de Aretxabaleta Kirol Elkartea (UDA), pacientes y profesionales del Hospital San Juan de Dios.

Además, toman parte los ayuntamientos de Eskoriatza y Aretxabaleta así como los centros escolares Kurtzebarri y Arizmendi, ubicados en estas localidades.

Durante estos dos años han sido muchas las actividades desarrolladas dentro del programa. Se ha realizado un análisis sobre el consumo de sustancias en los centros escolares; se han puesto en marcha programas de prevención; se han llevado a cabo jornadas de convivencia; se ha realizado un documental; se han desarrollado conferencias dirigidas tanto a jóvenes como padres y madres...

Los organizadores de este proyecto son UDA kirol elkartea, Hospital San Juan de Dios, los ayuntamientos de Eskoriatza y Aretxabaleta. Y colaboran en el programa: Kurtzebarri eskola, Arizmendi Ikastola, asociaciones de padres y madres, y empresas del entorno.