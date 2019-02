Pleno de victorias en la última jornada para los conjuntos de Antzuola Kirol Elkartea Los cadetes en las cinco jornadas de Copa no han conocido la derrota. Los equipos juvenil y cadete se mantienen invictos en la fase de Copa tras cuatro y cinco jornadas, respectivamente J.A. MIGURA Miércoles, 13 febrero 2019, 00:12

Con triunfo para todos los equipos cerró AKE la última jornada futbolística que llegaron a mitades de Eztala y como visitantes. Entre estos últimos el Preferente que superó al Getariako Keta por 0-2 con los goles transformados por Xabier Iparragirre en el minuto 44 y Aitor Alonso en el 77. Con estos tres puntos la primera plantilla asciende hasta la octava posición con 28 puntos y mirada hacia arriba cuando resta un tercio de la campaña. Tiene la quinta posición a dos puntos.

Los resultados positivos de la últimas jornadas les alejan en tres encuentros de la plazas de descenso cuando quedan diez partidos.

También ganó a domicilio el conjunto cadete en Mojategi por 0-1 frente al Arrasate C con gol en el minuto 35 de Oier Aranburu. Este conjunto no conoce la derrota en las cinco jornadas disputadas de Copa. Es líder del grupo once con 15 puntos, los mismos que el Bergara que es segundo y al que reciben esta próxima jornada en Eztala.

Similar condición de invicto conserva en la competición copera el primera juvenil que venció en Eztala por 3-0 al Aretxabaleta. Los goles de Iker Barragan, Danel Kortabarria y Josu Bouzon. Están clasificados en la primera posición del grupo seis con 12 puntos. Aventajan en dos a Aloña Mendi con un partido más, y Mondragón, a los que reciben la próxima semana.

El infantil, primero

En casa también venció el primera infantil en su estreno copero por 3-1 al Bergara. Los goles fueron de Ibai Aguero, Aimar Madina y Beñat Larrea. Con este resultado, se colocan primeros del grupo empatados con otros dos conjuntos tras la primera jornada de la competición.