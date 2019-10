Veintiséis sidrerías han confirmado su presencia en el txotx popular de mañana La plaza volverá a convertirse en un gran sagardotegi al aire libre M. G. OÑATI. Viernes, 4 octubre 2019, 00:33

El calendario luce ya la hoja de octubre y con su primer sábado llega el momento de disfrutar de la feria sidrera en el marco del maratón de citas de Herri Eguna. Todo está preparado para que la plaza vuelva a convertirse mañana en una gran sagardotegi a cielo abierto. Veintiséis sidrerías procedentes de trece localidades distintas dejarán correr, a partir de las doce del mediodía, el sabor autóctono y el olor intenso de los caldos guipuzcoanos.

El 'txotx' es ya un clásico de la jornada de Herri Eguna. Desde la primera edición celebrada en 1986, la fiesta en torno a la manzana, no solo está consolidada, sino que ha madurado. Hace once años se dosificó la ingesta de alcohol, hasta entonces en formato 'barra libre' para «dar importancia a la cata y degustación, no al hecho de beber», y la propuesta no mermó la participación, ni mucho menos. Así que los sidreros no pararán de escanciar la preciada sidra hasta agotar existencias con trikitixas, gaitas y txistus como banda sonora.

Participantes

Ya han confirmado su asistencia Aburuza y Zabala (Aduna), Urdaira (Aginaga), Alorrenea, Astarbe, Bereziartua, Etxeberria, Larrarte, Lizeaga, Oiarbide, Petritegi y Rezola (Astigarraga), Urbitarte (Ataun), Otsua-Enea, Akarregi, Larre-gain, Itxas-buru (Hernani), Begiristain (Ikaztegieta), Barkaiztegi (Martutene), Aulia (Legorreta), Altuna (Urnieta), Tximista (Ordizia), Saizar (Usurbil) y Oiarte y Otatza (Zerain) y Araeta (Zubieta).